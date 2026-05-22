Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.05. - Dow Jones stark +0,82 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 50.686,18 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.
Top-Werte: Merck & Co +5,19 %, IBM +2,80 %, Caterpillar +2,00 %, Cisco Systems +1,96 %, Apple +1,47 %
Flop-Werte: Walmart -1,37 %, NVIDIA -0,67 %, Boeing -0,41 %, McDonald's -0,08 %, Microsoft -0,03 %
Der US Tech 100 steht bei 29.552,02 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.
Top-Werte: Qualcomm +7,07 %, Texas Instruments +5,06 %, NXP Semiconductors +4,76 %, Synopsys +4,68 %, Zscaler +4,18 %
Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -10,19 %, Workday (A) -4,17 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,33 %, SanDisk Corporation -3,15 %, Walmart -1,37 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.489,40 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +14,18 %, HP +12,21 %, NetApp +8,91 %, Hewlett Packard Enterprise +7,50 %, Qualcomm +7,07 %
Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -10,19 %, Workday (A) -4,17 %, SanDisk Corporation -3,15 %, Lumentum Holdings -1,97 %, Insulet -1,67 %
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