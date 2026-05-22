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    Vergleich zu Einigungsstelle für Zalando geschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vergleich mit Betriebsrat beendet Gerichtsverfahren
    • Verhandlungen zu Sozialplan und Interessenausgleich
    • Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt im Sept
    Vergleich zu Einigungsstelle für Zalando geschlossen
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Im wochenlangen Streit um eine Einigungsstelle für das von Schließung bedrohte Zalando -Logistikzentrum in Erfurt ist ein Durchbruch erzielt worden. Es sei mit dem Betriebsrat ein Vergleich geschlossen worden, teilte das Unternehmen auf Anfrage in Berlin mit. Er beende das laufende gerichtliche Verfahren. Der Betriebsrat bestätigte den Vergleich.

    Damit könnten bereits in der kommenden Woche Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan beginnen, sagte Unternehmenssprecher Christian Schmidt. Den Beteiligten bleibe damit eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung erspart. Eigentlich sollte über die Einigungsstelle am 3. Juni vor dem Landesarbeitsgericht verhandelt werden.

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    Verhandlungen bis 20. Juni

    Nach Angaben des Zalando-Sprechers sieht der Vergleich auch vor, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt werde. Sollte bis zum 20. Juni keine Einigung erfolgen, würde am 23. Juni die Einigungsstelle eingesetzt. Laut Schmidt gibt es nun einen verbindlichen zeitlichen Fahrplan für die Gespräche. Ziel sei, die Phase der Unsicherheit für die Belegschaft so kurz wie möglich zu halten.

    Eine Sprecherin des Betriebsrats sagte, mit Verhandlungen ohne Einigungsstelle sei eine zentrale Forderung der Arbeitnehmervertretung erfüllt worden. "Es freut uns, dass Zalando jetzt auf unsere Forderung eingegangen ist." In der nächsten Zeit seien bis zu drei Verhandlungstermine pro Woche geplant.

    Nach Angaben von Staatskanzlei und Betriebsrat gab es am Freitag ein Treffen der Arbeitnehmervertretung des Logistikzentrums mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in Erfurt. "Wir erwarten von Zalando, dass die Unternehmensführung die Gespräche mit dem Betriebsrat ernsthaft, transparent und auf Augenhöhe führt. Es ist Zeit, der sozialen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten gerecht zu werden", erklärte Voigt. Die Landesregierung werde den Prozess aktiv begleiten und stehe "sowohl dem Betriebsrat als auch den betroffenen Beschäftigten als verlässlicher Partner zur Seite".

    Noch 2.000 Beschäftigte bei Zalando Erfurt

    Das Arbeitsgericht hatte ihre Einsetzung einer Einigungsstelle entschieden, der Betriebsrat rief daraufhin das Landesarbeitsgericht an. Das Arbeitsrecht sieht Einigungsstellen als Schlichtungsinstanz in Unternehmen vor, wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber in wichtigen Fragen nicht verständigen können.

    Zalando will das Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn. Von den damals noch rund 2.700 Arbeitnehmer sein derzeit noch rund 2.000 im Unternehmen, so der Betriebsrat. Bei mehreren hundert Arbeitnehmern seien in der Zwischenzeit befristete Verträge ausgelaufen./rot/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 20,90 auf Tradegate (22. Mai 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +9,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,49 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +34,23 %/+154,07 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Short‑Positionen (Marshall Wace, PDT, D.E. Shaw), mögliche Goldman‑Beteiligung, fehlende Insiderkäufe und die geringe Wirkung des 14‑Mio.€‑Rückkaufprogramms. Diskutiert werden bullishe technische Signale mit kurzfristiger Überkauftheit und Kurszielen (~20–21€, später 30€), plus fundamentale Treiber: About You‑Integration, Kostenabbau, B2B‑Margen und WM‑Umsatzhoffnung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

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