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    Deutsche Börse-News

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    Neuer DAX-Index misst Diversität in Managements

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer DAX Women Leadership Index für Diversität
    • 20 HDAX-Unternehmen nach Women-Score ausgewählt
    • Index übertraf DAX und HDAX historisch in Rendite
    Deutsche Börse-News - Neuer DAX-Index misst Diversität in Managements
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Ein neuer Index der DAX-Familie bildet die Kursentwicklung deutscher Unternehmen ab, die in punkto Diversität des Managements führend sind.

    22. Mai 2026. Geschlechtervielfalt in der Unternehmensführung ist kein nachrangiges ESG-Thema mehr - sie ist heute ein messbarer Treiber des Geschäftserfolges. Angesichts des wachsenden regulatorischen Drucks und des geschärften Investorenfokus wandelt sich die Debatte: Die Relevanz von weiblicher Repräsentation im Management ist unumstritten. Im Fokus steht die Frage, wie sie sich systematisch quantifizieren lässt und in Anlagestrategien abgebildet werden kann.

    Vor diesem Hintergrund hat STOXX den DAX Women Leadership Index eingeführt. Der Index identifiziert gezielt deutsche Unternehmen mit dem höchsten Frauenanteil in Vorstand und Aufsichtsrat. Damit schafft STOXX eine transparente und regelbasierte Benchmark für Anlegerinnen und Anleger, die Geschlechterdiversität in ihren Investmententscheidungen berücksichtigen wollen.

    Der Index umfasst 20 Unternehmen aus dem HDAX-Universum mit dem höchsten Frauenanteil in Führungspositionen und Aufsichtsräten. Grundlage für die Auswahl ist ein Women-Leadership-Score, der sich aus dem durchschnittlichen Anteil von Frauen in Führungspositionen und weiblichen Mitgliedern im Aufsichtsrat zusammensetzt. Die Daten stammen von ISS Sustainability Solutions.

    "Studien belegen zunehmend, dass die Repräsentation von Frauen im Vorstand echte unternehmerische Mehrwerte schaffen kann - sie ist kein bloßes ?Nice-to-have?", erklärt Veronika Kylburg, Head of Global Benchmarks DAX bei STOXX. "Der neue DAX Women Leadership-Index bietet eine systematische, transparente Benchmark, um die deutschen Unternehmen zu identifizieren, die bei Geschlechtervielfalt eine führende Rolle einnehmen."

    Der neue Index reagiert auf das wachsende Interesse institutioneller Investoren an messbaren Kriterien für Diversität und verantwortungsbewusstes Investieren. Zugleich kann er als Stewardship-Instrument dienen: Anlegerinnen und Anleger können ihn nutzen, um Kapitalallokation mit Engagement-Zielen zu verbinden und den Dialog mit Unternehmen zu strukturieren.

    Diversitätseffekt

    Zahlreiche Studien belegen den positiven Zusammenhang zwischen einem höheren Frauenanteil im Top-Management und einer stärkeren Unternehmensperformance.

    Bereits eine Studie aus dem Jahr 2012 argumentierte, dass weibliche Repräsentation in den obersten Führungsebenen Vorteile hinsichtlich Informations- und sozialer Vielfalt mit sich bringt, das Verhalten aller Führungskräfte bereichert und Frauen im mittleren Management motiviert. Eine Analyse von BlackRock aus dem Jahr 2023 zeigte zudem, dass Unternehmen mit weiblichen Vorstandsvorsitzenden im vergangenen Jahrzehnt "fast durchgängig" besser abgeschnitten haben als von Männern geführte Unternehmen.

    "Studien belegen zunehmend, dass die Repräsentation von Frauen im Vorstand echte unternehmerische Mehrwerte schaffen, sie ist kein bloßes ?Nice-to-have?", sagte Veronika Kylburg, Head of Global Benchmarks DAX bei STOXX. "Der neue DAX Women Leadership-Index bietet eine systematische, transparente Benchmark, um die deutschen Unternehmen zu identifizieren, die bei Geschlechtervielfalt eine führende Rolle einnehmen."

    Der von STOXX eingeführte DAX Women Leadership-Index adressiert die wachsende Relevanz von Geschlechterdiversität in der Unternehmensführung und deren potenzielle Auswirkungen auf die Performance. Die positiven Effekte weiblicher Führung - von einem gesünderen Arbeitsumfeld bis hin zu moderneren Arbeitszeitmodellen - unterstützen maßgeblich das UN-Nachhaltigkeitsziel 5: "Geschlechtergleichheit". Durch die verbindlichen Quoten für Aufsichtsräte (2016) und Vorstände (2021) hat sich der Anteil von Frauen in deutschen Führungspositionen spürbar erhöht.

    Auswahlprozess

    Der DAX Women Leadership-Index wählt die 20 Unternehmen aus dem breiten HDAX-Universum mit dem höchsten Anteil von Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat (Abbildung 1).

    Die Aufnahme in den Index basiert auf einem Women-Leadership-Score, der als einfacher Durchschnitt aus dem Prozentsatz von Frauen in Führungspositionen und dem Prozentsatz weiblicher Mitglieder im Aufsichtsrat berechnet wird. Die zugrunde liegenden Daten stammen von ISS Sustainability Solutions.

    Engagement- und Stewardship-Tool

    Für Saumya Mehrotra, Vice President für Index-Produktmanagement bei STOXX, kann der DAX Women Leadership-Index als praktisches Stewardship-Tool für Anleger dienen.

    "Der Index bietet Anlegern einen transparenten Mechanismus, um Kapitalallokation mit Engagement-Prioritäten zu verbinden, und schafft zugleich einen strukturierten Referenzpunkt für den Dialog mit Unternehmen", sagte Mehrotra. "Er unterstützt konstruktive Gespräche und signalisiert gleichzeitig, dass nachhaltige Fortschritte für langfristige Inklusion entscheidend sind."

    Performance

    Auf Basis historischer Berechnungen zwischen März 2018 und April 2026 übertraf der DAX Women Leadership-Index den DAX um annualisierte 3 Prozentpunkte und den HDAX um 3,3 Prozentpunkte. Die Volatilität lag im betrachteten Zeitraum nur geringfügig über derjenigen der Vergleichsindizes.

    STOXX, 22. Mai 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)






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