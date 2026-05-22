🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Griechenland setzt auf Drohnen und Löschflieger gegen Brände

    Für Sie zusammengefasst
    • 85 Löschflugzeuge und Hubschrauber mobilisiert
    • Über 18.000 Berufs- und Saisonkräfte im Einsatz
    • Mehr als 100 Drohnenbasen mit Wärmebildkameras geplant
    Griechenland setzt auf Drohnen und Löschflieger gegen Brände
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ATHEN (dpa-AFX) - Mit 85 Löschflugzeugen und Hubschraubern will Griechenland in diesem Sommer gegen Waldbrände vorgehen. Zudem werde die Feuerwehr über mehr als 18.000 Berufs- und Saisonkräfte im Kampf gegen die Flammen verfügen, hieß es nach einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zur Vorbereitung auf die Brandsaison.

    Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz neuer Technologien. So sollen mehr als 100 Drohnenbasen in besonders gefährdeten Regionen wie dem Großraum Athen und der Halbinsel Peloponnes Waldbrände frühzeitig erkennen. Die Drohnen seien mit Wärmebildkameras ausgestattet und könnten auch bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

    Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems (EFFIS) brannten im Sommer 2025 fast 48.000 Hektar Wald- und Buschland in Griechenland ab./tt/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Griechenland setzt auf Drohnen und Löschflieger gegen Brände Mit 85 Löschflugzeugen und Hubschraubern will Griechenland in diesem Sommer gegen Waldbrände vorgehen. Zudem werde die Feuerwehr über mehr als 18.000 Berufs- und Saisonkräfte im Kampf gegen die Flammen verfügen, hieß es nach einer Sitzung unter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     