Gold crasht auf 4.497,19 USD

wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Gold gemischt. Alte Zielmarke 4.800 USD, neues Ziel 8.900 USD je Unze bis Ende des Jahrzehnts. Hinweis auf Stabilisierung nach jüngstem Crash (ca. −1100 USD) und hohe Intraday-Vola. Letzte 14 Tage: Abwärtsbewegung, hohe Volatilität. Hongkongs neues Clearing-System wird diskutiert; Preistreiber unklar. Kurzfristig volatil, mittelfristig vorsichtig optimistisch.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.247,74USD. Heute steht er bei 4.497,19USD. Das Investment wäre auf 36.042,6USD gewachsen – eine Steigerung von +260,43 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.