Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Vonovia
Tagesperformance: -6,34 %
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 1
Performance 1M: -10,34 %
Performance 1M: -10,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Vonovia gemischt: Dividendenabschlag vs Gewinnrisiken; Berichte über mögliche 12-Monats‑Kursziele um 45 €, doch Mietregulierung in Berlin, Leerstand und Refinanzierungskosten belasten die Fundamentaldaten. Einzelne Beiträge sehen kurzfristig Aufwärtsimpulse (comdirect +0,25%). Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird numerisch nicht genannt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 2
Performance 1M: +50,92 %
Performance 1M: +50,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon zeigt sich ein gemischtes Sentiment: technisches Aufwärtsmomentum, aber vorsichtiger Ausblick. In den letzten 14 Tagen dreht sich vieles um die 70€-Marke; teils Gewinnmitnahmen (ca. 25%). Fundamentales: Automotive-Anteil ~50% stärkt, aber Wettbewerbsdruck durch Qualcomm/Nvidia/AMD und BYD nimmt zu. Insgesamt leicht positives, aber moderat skeptisch in der Kurzfrist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 3
Performance 1M: -6,13 %
Performance 1M: -6,13 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 4
Performance 1M: +1,85 %
Performance 1M: +1,85 %
Fresenius
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 5
Performance 1M: -8,99 %
Performance 1M: -8,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fresenius
Laut wallstreetONLINE ist das Anleger-Sentiment zu Fresenius überwiegend positiv. Fundamentale Signale bleiben robust: organisches Wachstum +5 %, EBIT‑Marge 11,8 %, Core‑EPS +13 %, Cashflow verbessert, Verschuldung 2,6× EBITDA; Dividende 1,05 € angekündigt. Insiderkäufe der Vorstände (Summe mehrerer Tausend Aktien zu 44,24 €) signalisieren Vertrauen. Kurs der letzten 14 Tage vermutlich unterbewertet; HV-Transparenz wird diskutiert.
Symrise
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 6
Performance 1M: +6,44 %
Performance 1M: +6,44 %
adidas
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 7
Performance 1M: +8,27 %
Performance 1M: +8,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu adidas ist überwiegend bullisch. Größere Investoren (Amundi >3%, Artisan Partners) erhöhen Positionen, eine Rallye wird als bestätigt dargestellt. Jefferies hält Adidas bei Buy mit Ziel 190 €. Weitere Ziele 202–209 € genannt. Die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht angegeben; Tonfall deutet aber auf Aufwärtsdrift. Fundamentale/technische Signale: Buy-Ratings, neue Nachfrage, Markenpartnerschaften.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 8
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 41,05%
|PUT: 58,95%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -17,89 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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