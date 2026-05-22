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    AKTIE IM FOKUS

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    Infineon setzen Rally fort - Erstmals seit 2000 über 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Rally treibt Infineon auf 72,40 Euro, +6,5
    • Aktie mit rund 92 Prozent Plus im Jahresverlauf
    • Börsenwert bei 94 Milliarden Euro, nähert sich 100 Mrd
    AKTIE IM FOKUS - Infineon setzen Rally fort - Erstmals seit 2000 über 70 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende KI-Kursrally hat am Freitag auch die Aktien von Infineon weiter angetrieben. Die Titel des deutschen Halbleiterherstellers kletterten zuletzt 6,5 Prozent höher auf 72,40 Euro und waren damit erneut stärkster Wert im Dax . Außerdem gelang ihnen der erste Kurssprung über die 70-Euro-Marke seit dem Jahr 2000.

    Mit einem Plus von rund 92 Prozent im bisherigen Jahresverlauf nehmen die Aktien Kurs auf eine Verdopplung seit Ende 2025. Damit ist die Infineon-Aktie im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand erfolgreichste Dax-Titel. Lediglich Siemens Energy kann mit einem Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent halbwegs mithalten.

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    Obendrein steuert Infineon mittlerweile auf einen Börsenwert von 100 Milliarden Euro zu - aktuell sind es 94 Milliarden Euro. Nur sechs Dax-Konzerne sind wertvoller, an der Spitze steht Siemens mit einem Wert von fast 210 Milliarden Euro. Vor einem Jahr lag Infineon mit einem Börsenwert von 45 Milliarden Euro bei der Marktkapitalisierung lediglich im Mittelfeld der 40 Dax-Werte.

    Die eher verhaltenen Reaktionen auf Quartalszahlen von Chipkonzern Nvidia zur Wochenmitte konnten die Rally in der Technologiebranche rund um Künstliche Intelligenz nicht bremsen. Zuletzt verlagerte sich die Euphorie etwas von der US-Börse Nasdaq auf die Märkte in Fernost und Europa. Europaweit waren die Tech-Werte am Freitag der stärkste Sektor.

    "Die Themen KI und Halbleiter bleiben die maßgeblichen Zugpferde", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets mit Blick auf den starken Gesamtmarkt. Bei den Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt stachen neben Infineon auch andere Branchenwerte wie Aixtron , Elmos und Suss mit deutlichen Gewinnen ins Auge.

    Nvidia legte bereits am Mittwoch nach Börsenschluss Zahlen vor, welche die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen hatten, die Aktien aber nicht weiter antrieben. Für gute Stimmung in der Branche sorgte jüngst allerdings auch ein Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea sowie bei den Aktien des japanischen Tech-Investors Softbank wegen der Fantasie für einen Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers OpenAI./niw/zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 187,8 auf Tradegate (22. Mai 2026, 16:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +42,09 %/+65,77 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursphantasie und technische Long-Setups bei Infineon; viele erwarten deutlich über 70 € getrieben von positiven Marktimpulsen (NVIDIA-Zahlen) und DAX-Aufschwung. Citigroup hob das Kursziel auf 80 € (Buy). Kritik an hohem KGV (~37) und Hinweise auf Insiderverkäufe bei ~67/61,76 € werden diskutiert. Trader berichten von Nachkäufen, Long-Levels und Stops (z. B. DAX 24xxx–25.000, Stopp 23.775).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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