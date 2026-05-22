Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies

Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon zeigt sich ein gemischtes Sentiment: technisches Aufwärtsmomentum, aber vorsichtiger Ausblick. In den letzten 14 Tagen dreht sich vieles um die 70€-Marke; teils Gewinnmitnahmen (ca. 25%). Fundamentales: Automotive-Anteil ~50% stärkt, aber Wettbewerbsdruck durch Qualcomm/Nvidia/AMD und BYD nimmt zu. Insgesamt leicht positives, aber moderat skeptisch in der Kurzfrist.