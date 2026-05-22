Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 1
Performance 1M: +50,92 %
Performance 1M: +50,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon zeigt sich ein gemischtes Sentiment: technisches Aufwärtsmomentum, aber vorsichtiger Ausblick. In den letzten 14 Tagen dreht sich vieles um die 70€-Marke; teils Gewinnmitnahmen (ca. 25%). Fundamentales: Automotive-Anteil ~50% stärkt, aber Wettbewerbsdruck durch Qualcomm/Nvidia/AMD und BYD nimmt zu. Insgesamt leicht positives, aber moderat skeptisch in der Kurzfrist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 2
Performance 1M: -5,59 %
Performance 1M: -5,59 %
Jenoptik
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 3
Performance 1M: +30,26 %
Performance 1M: +30,26 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 4
Performance 1M: +10,61 %
Performance 1M: +10,61 %
Evotec
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 5
Performance 1M: -7,44 %
Performance 1M: -7,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetonline-Forum Evotec: Sentiment gemischt. Die letzten 14 Tage zeigen einen leichten Aufwärtsimpuls (kleiner Kursanstieg) bei Evotec; keine klaren negativen News. Diskussionen über Wandelanleihe-Halter/Delta-Placement, die Verluste vermeiden wollen. Ebola-/Biologics-Kompetenz wird genannt, liefert aber keinen eindeutigen Kurs- oder Bewertungsimpuls. Abwartende Grundstimmung mit moderatem Aufwärtsdruck.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 6
Performance 1M: +36,57 %
Performance 1M: +36,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
wallstreetONLINE-Forum: SMA Solar wird gemischt eingeschätzt. Positive Impulse durch Smarter-E-Auftritt (neue Hybridwechselrichter; Großprojekte) und spekulativ getriebenen Kursanstieg. Gegenläufig: fundamentale Verluste, Abkopplung von wirtschaftlicher Realität; Risiko einer Pleite in Jahren. Optimisten sehen Ziele über 100 €, Skeptiker warnen vor Übertreibung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +31,88 %
Performance 1M: +31,88 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 8
Performance 1M: +15,12 %
Performance 1M: +15,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum zu TeamViewer zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment. Kurzfristig bullish wirken Upmove-Erwartungen und Short-Covering-Effekte (Beitrag 3); fundamental bleibt Skepsis wegen KI-Ängsten, langsamen organischen Wachstum und Bewertungsfragen (Beitrag 9/12). M&A-Diskussionen (1E/Nexthink) sowie Vorstands-/Aufsichtsrats-Kritik prägen die Stimmung. Die 14-Tage-Performance wird genannt, eine konkrete Zahl fehlt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte