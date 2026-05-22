Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 22.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.05.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +14,52 %
Tagesperformance: +14,52 %
Platz 1
Performance 1M: +54,43 %
Performance 1M: +54,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
WallstreetONLINE-Forum: AT&S wird überwiegend bullisch gesehen aufgrund starker Nachfrage, Kapazitätsengpässen und AI-Wachstum; CEO-Wechsel stärkt Vertrauen. In 14 Tagen starke Kursentwicklung, teils ca. 400% Anstieg; Wandelanleihe verursachte ca. 14% Rücksetzer. EV ca. 6,2 Mrd. Gewinnprognosen für 26/27 eher moderat. Aufwärtspotenzial bleibt, aber Vorsicht vor Überbewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 2
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
PORR
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 3
Performance 1M: -15,13 %
Performance 1M: -15,13 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 4
Performance 1M: +1,45 %
Performance 1M: +1,45 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 5
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 6
Performance 1M: -3,22 %
Performance 1M: -3,22 %
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