Aktien mit extremer Performance im ATX am 22.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

WallstreetONLINE-Forum: AT&S wird überwiegend bullisch gesehen aufgrund starker Nachfrage, Kapazitätsengpässen und AI-Wachstum; CEO-Wechsel stärkt Vertrauen. In 14 Tagen starke Kursentwicklung, teils ca. 400% Anstieg; Wandelanleihe verursachte ca. 14% Rücksetzer. EV ca. 6,2 Mrd. Gewinnprognosen für 26/27 eher moderat. Aufwärtspotenzial bleibt, aber Vorsicht vor Überbewertung.