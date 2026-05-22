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    USA

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    Michigan-Konsumklima fällt auf Rekordtief - Steigende Inflationserwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherstimmung USA im Mai auf Rekordtief
    • Versorgungsengpässe in Hormus hoben Benzinpreise
    • Michigan Konsumklima sank auf 44,8 Punkte
    USA - Michigan-Konsumklima fällt auf Rekordtief - Steigende Inflationserwartungen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai auf ein Rekordtief gefallen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs auf die Preisentwicklung belasteten die Stimmung. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sank laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 5,0 Punkte auf 44,8 Zähler. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 48,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Mit Blick auf die Unterindikatoren des Konsumklima-Index verschlechterten sich die Bewertung der aktuellen Lage und die Erwartungen stärker als zunächst ermittelt.

    "Die Verbraucherstimmung ist den dritten Monat in Folge gesunken, da die Versorgungsengpässe in der Straße von Hormus weiterhin zu einem Anstieg der Benzinpreise führen", schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Entwicklung der Lebenshaltungskosten blieben die wichtigste Sorge der Menschen.

    Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen auf hohem Niveau etwas an. Auf Sicht von einem Jahr legten sie von 4,7 auf 4,8 Prozent. Zunächst war ein Rückgang auf 4,5 Prozent ermittelt worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stiegen von 3,5 auf 3,9 Prozent. Hier waren zunächst 3,4 Prozent festgestellt worden Die US-Notenbank strebt lediglich eine Inflationsrate von 2 Prozent. Im April war dies auf 3,8 Prozent gestiegen.

    Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der Verbraucher in den USA. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he






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