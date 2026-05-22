Qualcomm - Aktie gewinnt kräftig - 22.05.2026

Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 207,03€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,25 % zugelegt, was einem Anstieg von +24,23 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +5,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 207,03€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Qualcomm Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +54,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um +20,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qualcomm +26,93 % gewonnen.

Während Qualcomm heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,79 %. Damit gehört Qualcomm heute zu den auffälligeren Werten.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,65 % 1 Monat +61,48 % 3 Monate +54,28 % 1 Jahr +40,07 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 22.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,33 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Qualcomm (WKN: 883121) hatte nach dem Markieren eines Korrekturtiefs bei 121,99 USD im April eine explosive Kursrally gestartet. Der Kursschub beförderte den Wert über die Eindämmungslinie vom Rekordhoch aus dem Jahr 2024 und nachfolgend bis auf eine am 11. Mai verbuchte neue historische Bestmarke bei 247,90 USD. Der anschließende Pullback traf im Bereich der überwundenen Eindämmungslinie auf Kaufinteresse. Seit der dort am 19. Mai geformten D...

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,86 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,91 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +4,19 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.