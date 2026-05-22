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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Gewinne bröckeln nach Dow-Rekord ein wenig ab

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes zulegen, Dow erreicht frühes Rekordhoch
    • Iran-Friedenshoffnung und KI-Euphorie stützen Kurse
    • Chinesische Broker in New York gaben deutlich nach
    ROUNDUP/Aktien New York - Gewinne bröckeln nach Dow-Rekord ein wenig ab
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag vor dem langen Wochenende weiter zugelegt. Beim Leitindex Dow Jones Industrial reichte es im frühen Handel sogar für ein Rekordhoch, und auch die anderen Indizes sind von Bestmarken nicht mehr weit entfernt. Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

    Nach eher enttäuschenden Konjunkturdaten schmolzen die Kursgewinne allerdings etwas ab. Zuletzt ging es für den Dow noch um 0,57 Prozent auf 50.573 Punkte hoch. Der marktbreite S&P 500 behauptete ein Plus von 0,43 Prozent auf 7.478 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,64 Prozent auf 29.545 Punkte. Auf Wochensicht zeichnen sich für Dow und Nasdaq 100 Aufschläge von 2,1 beziehungsweise 1,4 Prozent ab.

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    Zuletzt hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump und seinem Außenminister Marco Rubio Erwartungen an einen baldigen Friedensschluss im Nahen Osten untermauert. Zudem teilte Teheran mit, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt.

    Allerdings trüben Äußerungen des obersten geistlichen Führers des Iran die Hoffnungen auf einen Durchbruch. Demnach will Teheran seinen Uranvorrat behalten. Hinzu kommt der Streit über die Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Meeresstraße von Hormus. Die vom Iran beabsichtigten Zölle für deren Passage "könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", befürchtet Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Entwicklung an den Börsen hängt weiterhin maßgeblich von den Ölpreisen ab, die zuletzt wieder etwas stiegen.

    Die Aktien des Kosmetikkonzerns Estee Lauder sprangen am Freitag um 9,6 Prozent nach oben. Anleger zeigten sich erleichtert über das Ende der Fusionsverhandlungen mit dem spanischen Branchenkollegen Puig Bands . Dessen Titel verloren in Madrid 13,8 Prozent.

    Überraschend starke Quartalszahlen und Aussagen zum Geschäftsjahr bescherten Zoom einen Kurssprung von fast 12 Prozent. Zeitweise erreichten die Aktien des Spezialisten für Videokonferenzen-Software, der während der Corona-Pandemie bekannt geworden war, den höchsten Stand seit August 2022.

    Die Aktien von Workday gewannen 3,4 Prozent. Der Software-Entwickler hatte mit seinem Zwischenbericht ebenfalls die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick kam gut an.

    Beim Pharmakonzern Merck & Co konnten sich die Anleger nach positiven Ergebnissen einer Medikamentenstudie über ein Kursplus von 4,6 Prozent und den Spitzenplatz im Dow freuen.

    Dagegen ging es für die Titel von Take-Two um 6,3 Prozent bergab. Vorbörslich waren die Zahlen des Entwicklers von Computerspiele noch auf ein positives Echo gestoßen. Zudem wurde der Veröffentlichungstermin für das Spiel Grand Theft Auto VI im November bestätigt.

    Maßnahmen der chinesischen Wettbewerbsbehörden gegen illegale grenzüberschreitende Wertpapiergeschäfte belasten die in New York gelisteten Anteile der chinesischen Online-Broker UP Fintech und Futu : Sie büßten 22 beziehungsweise knapp 27 Prozent ein./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

    Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,46 % und einem Kurs von 74,32 auf Tradegate (22. Mai 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Take-Two Interactive Software Aktie um -9,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Take-Two Interactive Software bezifferte sich zuletzt auf 35,92 Mrd..




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