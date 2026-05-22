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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 22.05.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Michigan-Konsumklima im Mai auf Rekordtief
    • Fed-Direktor Waller streicht Zinssenkungsaussage
    • Weniger Wohnungen 2025 auf Tiefststand seit 2012
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 22.05.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    USA: Michigan-Konsumklima fällt auf Rekordtief - Steigende Inflationserwartungen

    MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai auf ein Rekordtief gefallen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs auf die Preisentwicklung belasteten die Stimmung. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima sank laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 5,0 Punkte auf 44,8 Zähler. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 48,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    US-Notenbank: Direktor Waller will keine Zinssenkung mehr in Aussicht stellen

    FRANKFURT - US-Notenbank-Direktoriumsmitglied Christopher Waller will keine Leitzinssenkung in Aussicht stellen. Die Fed solle die entsprechende Formulierung aus ihrer offiziellen Erklärung zur Zinspolitik streichen, sagte er am Freitag auf einer Konferenz in Frankfurt. Damit solle deutlich gemacht werden, "dass eine Zinssenkung in Zukunft nicht wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung". Dies ist bemerkenswert, da Waller sich zuletzt öfters für künftige Zinssenkungen ausgesprochen hatte.

    ROUNDUP 2: Zahl der gebauten Wohnungen fällt auf Tiefstand seit 2012

    WIESBADEN - Kräftiger Rückschlag im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten: 2025 wurden in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit mehr als zehn Jahren nicht. 206.600 gebaute Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent oder 45.400 Wohnungen zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Das ist der niedrigste Wert seit 2012. Zudem sank die Zahl fertiggestellter Wohnungen im zweiten Jahr in Folge deutlich, nachdem sie von 2021 bis 2023 je bei rund 294.000 gelegen hatte.

    ROUNDUP/Verhandlungen im Iran-Krieg: Pakistans Armeechef reist nach Teheran

    TEHERAN - Inmitten neuer Verhandlungsbemühungen im Iran-Krieg reist Pakistans Armeechef Asim Munir nach Teheran. Munir sei unterwegs, um den Entwurf für eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu besprechen, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Munir solle die iranische Führung treffen. Zuvor hatten iranische Medien über die Reise berichtet.

    Ostdeutsche Bauindustrie: Umsatz sinkt trotz Auftragsplus

    POTSDAM - Die ostdeutsche Bauindustrie sieht trotz steigender Auftragseingänge noch keinen nachhaltigen Aufschwung. Im ersten Quartal 2026 seien die Umsätze im Bauhauptgewerbe deutlich gesunken, teilte der Bauindustrieverband Ost in Potsdam mit. Zugleich hätten die Auftragseingänge zwar nominal um 4,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zugelegt, real betrug das Plus aber nur 0,6 Prozent.

    Klingbeil offen für Sparen mit Spahns 'Rasenmäher-Methode'

    BERLIN - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zeigt sich offen für den Vorschlag von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), Subventionen und Steuervergünstigungen mit pauschalen Prozentsätzen zu kürzen. "Ich will nicht ausschließen, dass es am Ende, auch zumindest in Teilbereichen, die Rasenmäher-Methode sein kann", sagte der SPD-Vorsitzende im Podcast "Machtwechsel".

    ROUNDUP: Ifo-Geschäftslima verbessert sich überraschend trotz Iran-Krieg

    MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,4 Punkte auf 84,9 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Freitag in München mitteilte. Mit ausschlaggebend war eine deutliche Verbesserung im Bereich Dienstleistungen.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl






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