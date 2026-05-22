Ulmen verliert Sprecherrolle in 'Grüffelo'-Hörspielen von Tonies
- Christian Ulmen verliert Sprecherrolle beim Tonies
- Tonies stoppte Verkauf und setzte neue Mausstimme ein
- Neue Stimme Tim Kreuer, Unschuldsvermutung für Ulmen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Schauspieler Christian Ulmen verliert nach Kritik eine Sprecherrolle in einem Kinderhörspiel des Spielwarenherstellers Tonies . Das Unternehmen hat nun eine neue Version der Geschichten über den "Grüffelo" herausgebracht. Die Rolle der Maus in den beiden Geschichten wird demnach nicht länger von Ulmen gesprochen, wie Tonies in Düsseldorf mitteilte. Zuvor hatte "Bild" über die Neubesetzung berichtet.
"Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. "Solches Feedback nehmen wir sehr ernst." Deswegen habe sich die Firma entschieden, den Verkauf des betroffenen Produkts auf der eigenen Webseite zunächst zu stoppen und die Rolle von Ulmen neu aufnehmen zu lassen. Diese Version des Hörspiels sei nun verfügbar und wieder im Verkauf erhältlich. Neue Stimme der Maus ist der Sprecher Tim Kreuer, wie Tonies bestätigte.
Ulmens Ex-Frau, die Schauspielerin Collien Fernandes, wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung./fro/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 10,56 auf Tradegate (22. Mai 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,37 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +24,28 %/+33,84 % bedeutet.
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Habe immer gesagt unter 10€ ein Geschenk. Diese Zeit ist nun vorbei. Einstellige Kurse werden wir nicht mehr sehen.
Ich vermute, dass der Wechsel in den SDax die Option für den Verkauf eröffnet hat. Wird m.E. wahrscheinlich ein Fonds gekauft haben, der den SDax abbilden muss und die Stücke so nicht mühsam an der Börse einkaufen muss.
Auch dieses Jahr wieder soll es Anfang Dezember einen Blick auf die Tonie-Verfügbarkeit der Tonies-Online-Shops geben.