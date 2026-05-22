Ulmen verliert Sprecherrolle in 'Grüffelo'-Hörspielen von Tonies

Auch dieses Jahr wieder soll es Anfang Dezember einen Blick auf die Tonie-Verfügbarkeit der Tonies-Online-Shops geben.





In den beiden Hauptumsatzgebieten haben sich bereits große Lücken im Sortiment manifestiert. Während in der D-A-CH-Region derzeit 37 % aller Tonies nicht verfügbar sind, liegt die Quote in den USA sogar bei 39 %. Das schließt dort auch die Bundles ein, von denen die meisten, trotz eines Preises von in der Regel deutlich über 100 $, aber vereinzelt sogar über 200 $, ausverkauft sind.





Deutlich anders sieht es in Frankreich und Australien aus, wo momentan jeweils nur 6 % der Tonies nicht verfügbar sind.





Für Kanda mußte ich erstaunt feststellen, daß aktuell überhaupt nur 19(!) Tonies online angeboten werden. In den anderen untersuchten Regionen sind es 187 (AUS), 217 (F), 377 (D) und 495 (USA).





Charmant fand ich, daß in Frankreich bei den ausverkauften Tonies nicht "vergriffen" (D) oder "notify me" (USA) steht, sondern übersetzt "Ein Opfer seines eigenen Erfolges" :-)





Da die beiden stark ausverkauften Regionen D-A-CH und USA für zusammen 80 % der Tonies-Umsätze stehen, könnte man auf ein starkes Weihnachtsgeschäft schließen, auch wenn die lokale Verfügbarkeit in den Läden natürlich nicht überprüft werden kann.





Ein Wermutstropfen ist, daß man offensichtlich auch dieses Jahr deutlich mehr Tonies hätte verkaufen können. Positiv betrachtet zeigt sich damit aber auch noch jede Menge zukünftiges Wachstumspotential.