Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.518,25USD pro Feinunze und notiert damit -0,55 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 104,03USD und verzeichnet ein Minus von -0,88 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,65USD und verzeichnet ein Minus von -0,39 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.356,50 USD -1,92 % Platin 1.935,50 USD -2,00 % Kupfer London Rolling 13.622,60 USD +0,21 % Aluminium 3.682,74 PKT +0,59 % Erdgas 3,036 USD -2,92 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,92 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.05.26, 17:29 Uhr.