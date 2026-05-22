Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.518,25USD pro Feinunze und notiert damit -0,55 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 104,03USD und verzeichnet ein Minus von -0,88 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,65USD und verzeichnet ein Minus von -0,39 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.356,50USD
|-1,92 %
|Platin
|1.935,50USD
|-2,00 %
|Kupfer London Rolling
|13.622,60USD
|+0,21 %
|Aluminium
|3.682,74PKT
|+0,59 %
|Erdgas
|3,036USD
|-2,92 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -2,92 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.05.26, 17:29 Uhr.