Devisen
Euro gibt nach
- Euro am Freitag leicht gefallen auf 1,1604 USD
- EZB Referenzkurs festgelegt bei 1,1595 Dollar
- Fed-Direktor Waller sieht keine Zinssenkung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1604 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1595 (Donnerstag: 1,1599) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8624 (0,8621) Euro.
Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas kam zudem unerwartet. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die Lage bleibt aber fragil", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.
Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht noch keine Wende zum Besseren. "Der Iran-Krieg und der hohe Ölpreis fordern ihren Tribut, die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal schrumpfen, nachdem sie im ersten noch merklich zugelegt hatte", heißt es in einem Kommentar. "Mit jedem weiteren Tag, an dem die Straße von Hormus geschlossen bleibt, steigen die Konjunkturrisiken." Die Lage im Nahen Osten dürfte weiterhin das Geschehen an den Märkten bewegen.
Am Nachmittag stützten Aussagen aus der US-Notenbank den Dollar. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller will keine Leitzinssenkung in Aussicht stellen. Die Notenbank solle die entsprechende Formulierung aus ihrer offiziellen Erklärung zur Zinspolitik streichen, sagte er auf einer Konferenz in Frankfurt. Damit solle deutlich gemacht werden, "dass eine Zinssenkung in Zukunft nicht wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung". Dies ist bemerkenswert, da Waller sich zuletzt öfters für künftige Zinssenkungen ausgesprochen hatte.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86418 (0,86433) britische Pfund, 184,53 (184,59) japanische Yen und 0,9119 (0,9145) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.511 Dollar. Das waren 31 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
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@ Nutzer 156: Merkst du eigentlich, dass du hier, aber auch im Silberforum, nur Spam hinterlässt? Langsam solltest auch du merken, dass niemand deine dümmlich, naiven Fragen beantworten kann oder will. Oder willst du nur provozieren... oder bist du ein BOT? Würde zu den immer wiederkehrenden, gleichen und blöden Fragen passen.
Hi, kurze Zusammenfassung meines Austauschs mit ChatGPT:
USA-Schulden, Realzinsen, Dollar als Waffe und Goldpreis
Die alte Formel „positive Realzinsen sind schlecht für Gold“ stimmt kurzfristig noch, erklärt aber nicht mehr das ganze Bild.
Heute wirkt eine größere Kette:
Hohe US-Schulden + positive Realzinsen + Dollar als geopolitische Waffe + BRICS-Ausweichsysteme + Zentralbank-Goldkäufe = strukturell goldfreundliches Umfeld.
Der Dollar wird nicht morgen kollabieren. Wahrscheinlicher ist ein langsamer Vertrauensverlust bei gleichzeitiger Dollar-Dominanz.
1. Der Grundkonflikt
Die USA brauchen Käufer für immer mehr Schulden. Dafür müssen US-Staatsanleihen attraktiv bleiben. Das spricht für positive Realzinsen.
Aber genau diese positiven Realzinsen machen die US-Schulden immer teurer.
Der Dollar braucht positive Realzinsen.
Der US-Staat kann dauerhaft hohe positive Realzinsen kaum tragen.
Daraus entsteht der Druck, Schulden langfristig real zu entwerten – über Inflation, niedrigere Realzinsen oder finanzielle Repression.
2. Dollar als Waffe
Seit Sanktionen, eingefrorenen Reserven und politischer Nutzung des Dollar-Systems sehen viele Länder US-Staatsanleihen anders.
Sie sind nicht nur liquide und sicher, sondern im Konfliktfall auch angreifbar.
Für China, Russland, Iran und Teile des Globalen Südens lautet die Frage:
Kann dieses Vermögen im Ernstfall blockiert oder politisch gegen uns verwendet werden?
Das stärkt Gold. Zentralbanken kaufen Gold nicht nur wegen Rendite, sondern wegen Souveränität und Sanktionsschutz.
3. BRICS: Kein fertiger Goldstandard, aber Ausweichrouten
BRICS ersetzt den Dollar nicht über Nacht. Aber es entstehen Alternativen:
- Handel in lokalen Währungen,
- eigene Zahlungswege,
- digitale Zentralbankwährungen,
- Gold und Rohstoffe als Vertrauensanker,
- weniger Zwang, Überschüsse in Dollar und US-Staatsanleihen zu parken.
Das ist kein fertiges neues Weltgeld, aber ein schleichender Angriff auf das Dollar-Monopol.
4. China und US-Staatsanleihen
China kann taktisch wieder mehr US-Staatsanleihen kaufen. Aber strategisch ist eine Rückkehr zum alten Modell unwahrscheinlich.
Warum sollte China dauerhaft riesige Forderungen gegen den geopolitischen Hauptgegner aufbauen, wenn diese im Konfliktfall eingefroren oder blockiert werden könnten?
Wahrscheinlicher ist:
- Dollar-Liquidität behalten,
- US-Anleihen nicht panisch verkaufen,
- Goldreserven erhöhen,
- lokale Währungen nutzen,
- eigene Zahlungswege ausbauen.
5. Wahrscheinlichste Pfade
Basispfad: Der Dollar bleibt Nr. 1, verliert aber Vertrauen.
Das ist goldfreundlich.
Zinspfade: Hohe positive Realzinsen können Gold kurzfristig drücken, verschärfen aber die US-Schuldenlast.
Langfristig steigt der Druck zu niedrigeren Realzinsen.
Finanzielle Repression: Wahrscheinlichster mittelfristiger Ausweg. Inflation wird eher toleriert, Realzinsen werden gedrückt, Schulden real entwertet.
Sehr goldfreundlich.
BRICS-Ausweichsystem: Kein perfekter Dollarersatz, aber genug, um den Dollar-Zwang zu reduzieren.
Langfristig goldfreundlich.
Gegenargument: Starkes US-Wachstum durch KI/Produktivität könnte die Schuldenlage entschärfen. Dann wäre Gold weniger explosiv, aber weiter unterstützt.
6. Prognose
1 Jahr
Dollar bleibt stark, Realzinsen positiv, Gold volatil.
Goldbereich: 4.200–6.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 4.700–5.600 $
2 Jahre
US-Schulden- und Zinsproblem wird sichtbarer. BRICS-Zahlungswege werden praktischer. Zentralbank-Goldkäufe bleiben wichtig.
Goldbereich: 5.000–7.500 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 5.800–7.000 $
5 Jahre
Wahrscheinlich entsteht keine Dollar-Ablösung, sondern ein paralleles System:
- Dollar bleibt wichtig,
- aber weniger monopolartig,
- mehr Gold in Zentralbankbilanzen,
- mehr lokale Zahlungswege,
- weniger automatische Nachfrage nach US-Staatsanleihen.
Goldbereich: 6.500–11.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 7.500–9.500 $
Krisenpfad: 10.000 $+
Wachstums-/KI-Rettungspfad: 5.000–7.000 $
Fazit
Der wahrscheinlichste Pfad ist:
Kein plötzlicher Dollar-Tod.
Kein sofortiger BRICS-Goldstandard.
Sondern langsame Entwertung des Dollar-Monopols.
Das ist strukturell goldfreundlich.
Gold steigt in diesem Szenario nicht nur wegen Inflation, sondern weil Vertrauen in die politische Neutralität und reale Werthaltigkeit von Staatsanleihen sinkt.