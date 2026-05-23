Aktien nicht zu bremsen
Wasserstofffantasie erreicht Rechenzentren - Ceres & ITM Power nicht zu stoppen!
Der hohe Ölpreis hat Wasserstoff-Aktien wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Viel davon ist aber schon im Kurs eingepreist. Jetzt schwappt eine neue Fantasiewelle über die Aktien: Der Strombedarf von Rechenzentren!
- KI-Rechenzentren treiben neue Relevanz für Wasserstoff
- Ceres profitiert konkret durch Doosan Lizenzfertigung
- ITM Power als Turnaroundwette mit staatlicher Hilfe
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Wasserstoff-Aktien sind zurück auf dem Radar der Anleger. Aber diesmal ist die Story eine andere. Nicht mehr nur grüner Stahl, Industrie oder Verkehr treiben die Fantasie, sondern der explodierende Stromhunger der KI-Rechenzentren. Besonders Ceres Power profitiert von der Nähe zu Doosan Fuel Cell, während ITM Power als Turnaround- und Infrastrukturwette mitläuft.
Lange galten Wasserstoff-Aktien als Symbol für eine überzogene Zukunftsfantasie. Hohe Verluste, verschobene Projekte und enttäuschte Erwartungen hatten die Branche jahrelang belastet. Doch neben dem hohen Ölpreis kommt nun ein neuer Kurstreiber hinzu: der enorme Energiebedarf künstlicher Intelligenz.