Wasserstofffantasie erreicht Rechenzentren - Ceres & ITM Power nicht zu stoppen!

KI braucht Strom und Wasserstoff-Aktien wittern ihre Chance

Rechenzentren mutieren zu einem der größten Stromfresser der kommenden Jahre. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 auf rund 945 Terawattstunden verdoppeln könnte. Von 2024 bis 2030 soll der Stromverbrauch der Branche jährlich um rund 15 Prozent wachsen – deutlich schneller als der übrige Stromverbrauch.

Genau hier setzt die neue Fantasie an: Wenn Stromnetze an ihre Grenzen kommen, könnten dezentrale Lösungen wie Brennstoffzellen, Wasserstoffsysteme und lokale Energieinfrastruktur an Bedeutung gewinnen. Für Aktien wie Ceres Power und ITM Power ist das ein neuer Hoffnungsschub.

Ceres Power: Die konkretere Rechenzentrumsstory

Bei Ceres Power ist der Bezug zu Rechenzentren derzeit am greifbarsten. Das britische Unternehmen entwickelt Festoxid-Brennstoffzellen- und Elektrolyseurtechnologie, setzt aber stark auf ein Lizenz- und Partner-Modell. Ceres baut also nicht alles selbst, sondern stellt Technologie bereit, die Partner industriell skalieren können.

Der wichtigste Name in diesem Zusammenhang ist Doosan Fuel Cell. Doosan hat die Massenproduktion von Brennstoffzellen-Stromsystemen auf Basis der Ceres-Technologie gestartet. Die Systeme werden in Südkorea gefertigt. Ceres sprach von einer Produktionskapazität von 50 Megawatt elektrischer Leistung pro Jahr.

Genau diese Verbindung elektrisiert Anleger. Aju Press berichtete zuletzt, Analysten führten den Kursanstieg bei Doosan Fuel Cell unter anderem auf stärkere Nachfrage nach PAFC-Brennstoffzellen für nordamerikanische Rechenzentren und auf die erwartete Sichtbarkeit von SOFC-Stack-Exporten zurück.

Für Ceres ist das entscheidend: Wenn Doosan als Industriepartner ins Rollen kommt, bekommt die Technologie von Ceres mehr kommerzielle Glaubwürdigkeit. Aus der alten Wasserstoff-Hoffnung wird dann plötzlich eine konkrete KI-Strominfrastruktur-Story.

Doosan-Rallye färbt auf Ceres ab

Der starke Lauf von Doosan Fuel Cell ist deshalb mehr als nur eine Einzelbewegung in Südkorea. Er wirkt wie ein Signal an den Markt: Brennstoffzellen könnten im Rechenzentrumsboom eine ernsthafte Rolle spielen.

Für Ceres ist das besonders spannend, weil das Unternehmen nicht direkt dieselben Investitionsrisiken wie ein klassischer Anlagenbauer trägt. Das Modell lebt stärker von Lizenzen, Technologiepartnerschaften und der Skalierung durch industrielle Partner. Kommt die Nachfrage, kann der operative Hebel groß sein.

Zusätzliche Fantasie kommt durch den globalen Wettbewerb um alternative Stromquellen für Rechenzentren. Goldman Sachs Research hatte bereits prognostiziert, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 deutlich steigen wird. Auch andere Energieinfrastrukturwerte profitieren bereits vom KI-Stromthema.

Besonders der Deal zwischen Bloom Energy und dem Rechzentrumsbetreiber Nebius brachte ordentlich Schwung in das Thema. Nicht nur die Papiere von Bloom schossen in die Höhe, auch die Aktien von Ballard Power und FuelCell Energy zogen Kräftig in die Höhe

Für Anleger lautet die neue Gleichung: KI braucht Chips, Chips brauchen Rechenzentren, Rechenzentren brauchen Strom und genau hier könnten Brennstoffzellen plötzlich wieder relevant werden.

ITM Power: Weniger direkt, aber mit Turnaround-Fantasie

Die Lage beim zweiten Wasserstoff-Highflyer aus Great Britain ist anders gelagert als bei Ceres. ITM Power ist kein klassischer Brennstoffzellenanbieter für Rechenzentren, sondern ein Hersteller von Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff. Der direkte KI-Rechenzentrumsbezug ist deshalb schwächer.

Trotzdem profitiert auch ITM Power von der neuen Wasserstoffstimmung. Wenn Wasserstoff wieder als Teil der Energieinfrastruktur wahrgenommen wird, rücken auch Elektrolyseurhersteller zurück ins Anlegerinteresse. Dazu kommt: ITM hat zuletzt mehrere Signale geliefert, dass der Turnaround greifbarer wird.

Im April sicherte sich ITM Power ein Paket von 86,5 Millionen britischen Pfund: 40 Millionen britische Pfund als strategische Investition von Great British Energy und eine geplante Förderung von 46,5 Millionen britischen Pfund durch das britische Energieministerium. Damit soll eine 1-Gigawatt-Fertigungslinie für die nächste Elektrolyseur-Generation Chronos in Großbritannien aufgebaut werden.

Das ist wichtig, weil ITM lange als enttäuschender Wasserstoffwert galt. Nun bekommt das Unternehmen staatliche Unterstützung, eine industrielle Wachstumsstory und wieder mehr Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt.

Zwei Aktien, zwei unterschiedliche Wetten

Trotz der gemeinsamen Wasserstoff-Klammer sollten Anleger Ceres Power und ITM Power nicht in einen Topf werfen. Ceres Power ist derzeit der direktere Profiteur der Rechenzentrumsfantasie. Der Hebel läuft über Brennstoffzellentechnologie, Doosan, dezentrale Stromversorgung und mögliche Anwendungen in KI-Rechenzentren. Wenn sich diese Story bestätigt, könnte Ceres deutlich stärker als reiner Technologie-Lizenzgeber wahrgenommen werden.

ITM Power ist dagegen eher eine Turnaround- und Infrastrukturwette. Das Unternehmen profitiert von der Rückkehr der Wasserstofffantasie, von staatlicher Unterstützung und vom langfristigen Bedarf an grünem Wasserstoff. Der direkte Bezug zu KI-Rechenzentren ist aber weniger klar als bei Ceres.

Gerade diese Unterscheidung ist für Anleger entscheidend: Ceres ist näher an der kurzfristigen KI-Stromstory, ITM stärker an der langfristigen Wasserstoffwirtschaft.

Die Risiken bleiben hoch

So stark die Fantasie ist, so groß bleiben die Risiken. Viele Wasserstoffunternehmen verbrennen weiter Geld oder stehen erst am Anfang einer profitablen Skalierung. Bei Doosan Fuel Cell etwa ist trotz steigender Umsätze noch nicht alles operativ sauber gelöst. Das Unternehmen meldete zuletzt weiter operative Verluste. Auch Ceres und ITM müssen beweisen, dass aus allen Projekten dauerhaft verlässliche Erlöse werden.

Bei ITM Power zeigte die letzte offizielle Prognose zwar starkes Umsatzwachstum, aber auch weiter Verluste: Für das Geschäftsjahr 2026 stellte das Unternehmen zuvor einen Umsatz von 35 bis 40 Millionen britischen Pfund und einen bereinigten EBITDA-Verlust von 27 bis 29 Millionen britischen Pfund in Aussicht.

Das heißt: Die Aktien profitieren derzeit stark von den Erwartungen. Noch ist die Branche nicht im Modus stabiler Gewinne. Wer hier investiert, kauft Momentum, Technologiehoffnung und Infrastrukturfantasie – nicht zwingend schon eine planbare Ertragskraft.

Warum die Aktien trotzdem nicht zu bremsen sind

Der Grund für die Rallye liegt in der neuen Erzählung. Früher war Wasserstoff vor allem ein Klimathema. Heute wird es zusätzlich ein Energieversorgungsthema. Und weil KI-Rechenzentren schon jetzt Netzanschlüsse, Stromverfügbarkeit und Versorgungssicherheit zum Engpass machen, hört der Markt bei allen Lösungen für dezentrale Energieversorgung genauer hin.

Ceres Power bekommt durch Doosan einen greifbaren industriellen Anker. ITM Power bekommt durch die Unterstützung der britischen Regierung neue Glaubwürdigkeit. Beide Aktien profitieren davon, dass Anleger wieder nach den Profiteuren der nächsten Infrastrukturwelle suchen.

Der entscheidende Unterschied: Bei Ceres ist die Rechenzentrumsfantasie konkreter. Bei ITM ist sie stärker Teil einer breiteren Wasserstoff-Renaissance.

Rücksetzer sind Chancen

Wenn Wasserstoff, dann derzeit vor allem Ceres Power oder ITM Power, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ceres Power ist der spannendere Rechenzentrums-Play, weil die Technologie über Doosan bereits stärker mit dezentraler Stromversorgung und KI-Infrastruktur verknüpft wird. ITM Power ist dagegen die Turnaround-Wette auf grüne Wasserstoffproduktion, staatliche Unterstützung und industrielle Skalierung.

Die Aktien sind deshalb nicht zu bremsen, weil der Markt Wasserstoff neu bewertet: weg vom reinen Klimaversprechen, hin zur möglichen Antwort auf den Stromhunger der KI. Das macht die Rallye nachvollziehbar, aber nicht weniger spekulativ. Wer einsteigt, setzt darauf, dass aus Fantasie echte Aufträge, Margen und Gewinne werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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