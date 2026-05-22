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    Der Börsen-Tag

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    TecDAX glänzt, DAX lahmt: Tech-Werte und US-Börsen ziehen davon

    Technologieaktien im Aufwind, Standardwerte solide: Während DAX & Co. moderat zulegen, ziehen TecDAX und US-Indizes das Börsengeschehen deutlich nach oben.

    Der Börsen-Tag - TecDAX glänzt, DAX lahmt: Tech-Werte und US-Börsen ziehen davon
    Foto: 1187094003

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, mit leichten Unterschieden zwischen den deutschen Standard- und Nebenwerten sowie den US-Börsen. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.863,40 Punkten und legt um 0,12 Prozent zu. Damit setzt er seinen Aufwärtstrend zwar fort, bleibt aber hinter der Dynamik der Technologiewerte zurück. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, tritt nahezu auf der Stelle: Er steht bei 32.081,95 Punkten und verliert minimal 0,01 Prozent. Deutlich besser präsentiert sich der SDAX der kleineren Werte, der um 0,24 Prozent auf 18.725,38 Punkte steigt. Besonders stark zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt 0,89 Prozent auf 4.040,94 Punkte und ist damit heute der klare Gewinner unter den großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine anhaltend robuste Nachfrage nach Technologiewerten hin. In den USA dominieren ebenfalls positive Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,86 Prozent auf 50.703,53 Punkte und signalisiert eine breite Kauflaune bei Standardwerten. Der marktbreite S&P 500 legt um 0,56 Prozent auf 7.492,38 Punkte zu und bestätigt damit die freundliche Tendenz an den US-Börsen. Insgesamt entwickeln sich die US-Indizes heute etwas dynamischer als die großen deutschen Standardwerte, während in Deutschland vor allem Technologietitel und kleinere Unternehmen überdurchschnittlich gefragt sind.


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