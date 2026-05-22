NORMA Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von NORMA Group. Mit einer Performance von +6,16 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NORMA Group Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,740€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NORMA Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,37 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um -7,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,11 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,27 % 1 Monat +12,80 % 3 Monate +9,37 % 1 Jahr +43,34 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 22.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 565,88 Mio.EUR € wert.

Technologieaktien im Aufwind, Standardwerte solide: Während DAX & Co. moderat zulegen, ziehen TecDAX und US-Indizes das Börsengeschehen deutlich nach oben.

EQS-News: NORMA Group SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung NORMA Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,47 %.

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.