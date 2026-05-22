Anleger bleiben mit Blick auf Iran optimistisch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Einklang mit den freundlichen US-Börsen fester geschlossen. Dies- wie jenseits des Atlantiks blieben die Anleger mit Blick auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg optimistisch.

Der vortags schwächelnde EuroStoxx 50 legte mit einem Plus von 0,99 Prozent auf 6.019,45 Punkte besonders deutlich zu. Auf Wochensicht stieg der Leitindex der Eurozone damit um 3,3 Prozent.

Beim Londoner FTSE 100 reichte es am Freitag nur für einen Anstieg um 0,22 Prozent auf 10.466,26 Punkte. Dem Züricher SMI erging es mit einem Plus von 0,42 Prozent auf 13.503,21 Punkte etwas besser. Beide Indizes waren bereits am Donnerstag ein wenig gestiegen./gl/he



