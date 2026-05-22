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    US-Anleihen

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    Kaum verändert nach anfänglichen Kursaufschlägen

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Note-Future minimal gestiegen, Rendite bei 4,57
    • Waller signalisiert keine Zinssenkung in Aussicht
    • Verbrauchervertrauen fällt auf Rekordtief im Mai
    US-Anleihen - Kaum verändert nach anfänglichen Kursaufschlägen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag anfänglich Kursaufschläge wieder abgegeben.. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,01 Prozent auf 109,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,57 Prozent.

    Die Renditen waren zunächst noch etwas unter Druck geraten. Dann stützten Aussagen von Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller die Renditen. Er will keine Leitzinssenkung in Aussicht stellen. Die Notenbank solle die entsprechende Formulierung aus ihrer offiziellen Erklärung zur Zinspolitik streichen, sagte er auf einer Konferenz in Frankfurt. Damit solle deutlich gemacht werden, "dass eine Zinssenkung in Zukunft nicht wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung". Dies ist bemerkenswert, da Waller sich zuletzt öfters für künftige Zinssenkungen ausgesprochen hatte.

    An den Märkten wird jetzt zunehmend eine Leitzinserhöhung bis zum Jahresende erwartet. Die nächste Zinsentscheidung wird am 17. Juni getroffen. Es wird die erste Sitzung unter dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh sein. US-Präsident Donald Trump hatte die Fed immer wieder heftig kritisiert und Leitzinssenkungen gefordert.

    Das im Mai auf einen Rekordtiefstand gefallene Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan bewegte den Markt kaum. Der Rückgang war laut einer zweiten Schätzung des Indikators noch stärker als zunächst ermittelt. Zudem stiegen die Inflationserwartungen. "Die Verbraucherstimmung ist den dritten Monat in Folge gesunken, da die Versorgungsengpässe in der Straße von Hormus weiterhin zu einem Anstieg der Benzinpreise führen", schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Entwicklung der Lebenshaltungskosten bleibe die wichtigste Sorge der Menschen./jsl/he






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