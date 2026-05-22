Kaum verändert nach anfänglichen Kursaufschlägen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag anfänglich Kursaufschläge wieder abgegeben.. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,01 Prozent auf 109,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,57 Prozent.

Die Renditen waren zunächst noch etwas unter Druck geraten. Dann stützten Aussagen von Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller die Renditen. Er will keine Leitzinssenkung in Aussicht stellen. Die Notenbank solle die entsprechende Formulierung aus ihrer offiziellen Erklärung zur Zinspolitik streichen, sagte er auf einer Konferenz in Frankfurt. Damit solle deutlich gemacht werden, "dass eine Zinssenkung in Zukunft nicht wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung". Dies ist bemerkenswert, da Waller sich zuletzt öfters für künftige Zinssenkungen ausgesprochen hatte.