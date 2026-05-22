🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    : ATX kokettiert wieder mit 6.000-Punkte-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX testet 6.000er-Marke schließt bei 5.982,75
    • AT&S Rally mehr als zwölf Prozent auf 130,80 Euro
    • ifo-Geschäftsklima verbessert USA Konsumklima sinkt
    Aktien Wien Schluss - : ATX kokettiert wieder mit 6.000-Punkte-Marke
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr die AT&S-Aktien mit deutlichen Kurszuwächsen auf sich aufmerksam machten.

    Im Tageshoch kletterte der Index erstmals seit gut zwei Wochen wieder über diese Marke. Auch das ebenso alte Rekordhoch bei gut 6.018 Punkten liegt wieder in Reichweite. Letztlich erwies sich die Hürde aber als noch zu hoch, der ATX schloss am Freitag 1,22 Prozent fester auf 5.982,75 Punkten. Auf Wochensicht fuhr das Börsenbarometer damit einen Gewinn von 2,1 Prozent ein. Für den ATX Prime ging es zum Wochenausklang um 1,19 Prozent auf 2.958,18 Zähler hoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Andritz AG!
    Long
    69,27€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 12,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    82,25€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 8,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für ein positives Fundament sorgte eine leichte Entspannung am Ölmarkt. Aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es zwar weiterhin keinen Durchbruch zu vermelden, gleichzeitig blieben aber auch negative Meldungen vom Persischen Golf aus.

    Konjunkturseitig brachte das ifo-Geschäftsklima für Deutschland mit einer überraschenden Stimmungsaufhellung gute Nachrichten. Ökonom Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sprach von einer willkommenen Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Inzwischen trübte sich in den USA das Michigan-Konsumklima überraschend stark ein. Hier dürfte besonders der Anstieg der Inflationserwartungen den Marktteilnehmern Kopfzerbrechen bereiten.

    An der ATX-Spitze beschleunigten AT&S ihre Rekordrally weiter und gewannen mehr als zwölf Prozent auf 130,80 Euro. Neben einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sorgten auch Kurszielanhebungen für neue Zuversicht. So erhöhte Deutsche Bank Research ihr Ziel für die Aktien weiter von 100 auf 120 Euro. Analyst George Brown bewertete den Margenausblick trotz angehobener Ziele als "konservativ" und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Ferner hob Oddo BHF ihr Kursziel für die Titel von 40 auf 75 Euro an, stufte die Titel jedoch auf "Underperform" ein.

    Gesucht waren zudem Industrieaktien, unter denen Andritz gut vier Prozent auf 76,50 Euro gewannen. Die Wiener Privatbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung und setzte den Fairen Wert von 79,2 auf 84,6 Euro hinauf. Analyst Nicolas Kneip lobte den Auftragseingang im Geschäftsbereich Hydropower.

    Weit oben im ATX schlossen Strabag mit plus 1,7 Prozent auf 88,90 Euro. Erste Group stufte ihre Empfehlung von "Accumulate" auf "Buy" hoch. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 erhöhten die Experten zudem das Kursziel von 108,90 auf 109,50 Euro. Analyst Michael Marschallinger sieht im rekordhohen Auftragsbestand des Baukonzerns das wichtigste "Highlight"./spa/ste/APA/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Andritz Aktie

    Die Andritz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 76,00 auf Tradegate (22. Mai 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Andritz Aktie um +1,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Andritz bezifferte sich zuletzt auf 7,90 Mrd..

    Andritz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3300 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss : ATX kokettiert wieder mit 6.000-Punkte-Marke Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr die AT&S-Aktien …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     