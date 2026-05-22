Alaska Airlines treibt die globale Expansion mit der Aufnahme neuer Europastrecken und einer wegweisenden Investition in eine Lounge voran

Alaska Airlines nimmt heute die Verbindung nach London auf und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion der Fluggesellschaft. Am 28. Mai folgt die Verbindung nach Reykjavík, nur wenige Wochen nach der Aufnahme der Nonstopverbindung nach Rom.

Die Lounge am Seattle-Tacoma International Airport, die Ende 2027 eröffnet werden soll, wird eine der größten des Landes sein. Sie bietet ein erstklassiges Erlebnis auf zwei Ebenen, das auf internationales Wachstum ausgelegt ist und den Mittelpunkt einer millionenschweren Investition in das wachsende Lounge-Portfolio der Fluggesellschaft bildet.

SEATTLE, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines hat heute eine tägliche Nonstopverbindung zwischen Seattle und London Heathrow aufgenommen und damit ihre Position als viertgrößte globale Fluggesellschaft in den USA gestärkt und ihr internationales Netzwerk ausgebaut. Die ganzjährige Verbindung ist das zweite europäische Ziel, das Alaska in diesem Jahr neu in sein Streckennetz aufgenommen hat, und startet kurz vor der Hauptreisezeit im Sommer. Im vergangenen Monat nahm die Fluggesellschaft ihre erste Transatlantikverbindung nach Rom auf, und am 28. Mai wird sie eine Nonstopverbindung nach Reykjavík in Island aufnehmen.

„Während wir die Westküste auf neue Weise mit Europa verbinden, liegt unser Fokus darauf, ein bedeutsames Erlebnis zu bieten, das unverkennbar Alaska ist – warmherzig, aufmerksam und an jedem Kontaktpunkt hochwertig", sagte Andrew Harrison, Vertriebsvorstand bei Alaska Airlines. „Für unsere Gäste in den USA schaffen wir bequemere Zugangsmöglichkeiten nach Europa mit der Fluggesellschaft, die sie kennen und lieben. Für unsere Gäste in Europa und darüber hinaus bringen wir unsere typische Gastfreundschaft der Westküste in jede Etappe der Reise ein und spiegeln damit den Komfort und die Fürsorge wider, für die wir bekannt sind."

Die tägliche Verbindung von Alaska wird von Terminal 3 in London Heathrow aus durchgeführt und bietet Gästen aus den USA eine nahtlose Möglichkeit, eine der berühmtesten Städte der Welt zu erreichen oder bequeme Anschlussverbindungen zu weiteren Zielen in Europa und darüber hinaus mit oneworld-Mitglieds- und Partnerfluggesellschaften zu nutzen. Die neue Strecke eröffnet auch Reisenden aus dem Vereinigten Königreich die Möglichkeit, den pazifischen Nordwesten zu entdecken und über Seattle Anschluss an das umfangreiche Westküsten-Netzwerk von Alaska Airlines zu erhalten, einschließlich der Hawaii-Inseln.