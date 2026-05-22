21 0 Kommentare Eightco Holdings: 337 Mio. USD mit OpenAI, ETH & WLD-Token

Eightco bündelt KI, digitale Identität und Creator-Economy in einer einzigartigen Treasury-Struktur – mit starken Positionen in Worldcoin, OpenAI und Beast Industries.

Gesamtbestand der Eightco-Treasury per 20. Mai 2026: etwa 337 Mio. USD, darunter indirekte 90 Mio. USD in OpenAI (über SPVs), 18 Mio. USD in Beast Industries, 1 Mio. USD in Mythical Games, 11.068 ETH, 283.452.700 WLD (bewertet mit 0,25 USD/WLD) und rund 133 Mio. USD in Zahlungsmitteln/Stablecoins.

Eightco hält 283,452,700 WLD (~8,31 % der Umlaufmenge) – die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position weltweit und knapp 21 % der Treasury-Vermögenswerte.

Die indirekte OpenAI-Position beträgt ca. 90 Mio. USD (~27 % der Treasury) und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen eines börsennotierten Anlagevehikels dar.

Beteiligung an Beast Industries: 18 Mio. USD (~5 % der Treasury); Beast präsentierte u. a. den Creator-Marktplatz und Vyro und prognostiziert für 2026 einen Umsatz von rund 1,6 Mrd. USD (nach 899 Mio. 2025).

Externe Daten (Fundstrat) zeigen hohe Anteile nicht-menschlicher Aktivitäten im Internet (z. B. 75 % Polymarket-Handelsvolumen, 53 % Web-Traffic, 47 % E‑Mails, 44 % Buy‑Side-Ausführungen), was die Nachfrage nach Proof-of-Human-Lösungen wie Worldcoin stützt.

Strategische Ausrichtung: Eightco fokussiert auf drei Megatrends – Künstliche Intelligenz, digitale Identität (Proof of Human/Worldcoin) und die Creator‑Economy – und bietet Anlegern über einen Ticker indirekten Zugang zu führenden privaten Technologieunternehmen.





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