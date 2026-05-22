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    Windkraft auf See

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    Minister Schneider fordert Vertragstreue

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider fordert schnelle Klarheit beim Ausbau
    • Schneider kündigt Vertragsstrafe bei Rückzug an
    • Andere Anbieter übernehmen Flächen und Projekte
    Windkraft auf See - Minister Schneider fordert Vertragstreue
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider verlangt Klarheit beim weiteren Ausbau der Windenergie auf See. "Die Unternehmen verdienen gut. Ich erwarte, dass sie schnell Klarheit schaffen, weil die Seeprojekte für die Energiewende zentrale Bedeutung haben", sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag).

    Schneider stellt Vertragsstrafe in Aussicht

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    NDR und "Süddeutsche Zeitung" hatten berichtet, dass Totalenergies und der britische Öl- und Gaskonzern BP gegebenenfalls von Projekten Abstand nehmen. TotalEnergies hat sich nach eigenen Angaben Flächen mit einer geplanten Offshore-Windkraftkapazität von 7,5 Gigawatt in Nord- und Ostsee gesichert. BP kommt nach eigenen Angaben auf mehr als 4 Gigawatt.

    "Noch ist die Lage unklar, aber wenn das stimmen sollte, dann dürfte man die Konzerne nicht vom Haken lassen, sie müssen sich an die Verträge halten. Wenn sie sich wirklich zurückziehen, bestehen wir auf der Zahlung der Pönale, der Vertragsstrafe", kündigte Schneider an.

    Optimistisch, dass andere einspringen würden

    TotalEnergies hatte auf Anfrage von "Behauptungen" gesprochen. Im Gegensatz zu diesen arbeite man weiter aktiv an den eigenen Projekten im Bereich Offshore-Wind in Deutschland und habe das Ziel, diese auch zu realisieren. Das Unternehmen erklärte aber auch: "Wie bereits im Juni 2025 mitgeteilt, hat TotalEnergies eine strategische Überprüfung der seit 2023 erhaltenen Konzessionen eingeleitet, wobei insbesondere die Verspätungen bei den Netzanschlüssen berücksichtigt werden, die von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern angekündigt wurden." Man suche nach Lösungen für den Umgang mit den entstandenen Verzögerungen.

    Auf die Frage, was passiere, falls BP und TotalEnergies aussteigen sollten, sagte Schneider: "Ich bin sehr optimistisch, dass andere Anbieter die Flächen übernehmen würden. Die Nachfrage steigt wieder." Deutschland brauche erneuerbare Energien, dabei sei Windkraft auf See zentral. "Über die Ausschreibungskonditionen müssen wir in der Regierung noch sprechen."/hrz/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 6,35 auf Tradegate (22. Mai 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +3,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 98,11 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3358. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -5,51 %/+10.136,22 % bedeutet.




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