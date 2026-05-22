ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen

MEXICO CITY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.(BMV: ESENTIA) („ESENTIA" oder das „Unternehmen") gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Emission vorrangiger unbesicherter 144A/Reg S-Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Laufzeit bis 2033 sowie Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,500 % und einer Laufzeit bis 2038, beide mit endfälliger Tilgung. Das Angebot war 4,5-fach überzeichnet. Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier operativen Tochtergesellschaften verwendet. Parallel dazu hat das Unternehmen eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar eingerichtet, um seine finanzielle Flexibilität und Liquiditätslage zu stärken.

Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von ESENTIA. Mit dem Erlös werden Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier operativen Tochtergesellschaften vollständig getilgt, wodurch die jahrelange, auf einzelne Vermögenswerte ausgerichtete Entwicklung in einer einzigen, einheitlichen Unternehmenskapitalstruktur zusammengefasst wird. Die neue Struktur verbessert die finanzielle Flexibilität von ESENTIA erheblich, da keine Tilgungszahlungen anfallen, gebundene Barmittel freigesetzt werden und ein Rahmenwerk für Kreditauflagen geschaffen wurde, das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist. Mit dieser Emission betritt ESENTIA erstmals als Emittent mit Investment-Grade-Rating die internationalen Kapitalmärkte – ein Schritt, der zusammen mit dem Börsengang des Unternehmens an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 die Position von ESENTIA als führendes Energieunternehmen mit Investment-Grade-Rating in Lateinamerika festigt.

„Dies ist ein entscheidender Moment für ESENTIA. Die Refinanzierung unserer gesamten Projektfinanzierungsschulden und deren Ersatz durch Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating schließen eine tiefgreifende Umstrukturierung der Kapitalstruktur von ESENTIA ab, die im vergangenen November mit unserem erfolgreichen Börsengang begann. Die globalen Energiemärkte sind derzeit mit den kombinierten Auswirkungen einer beispiellosen, durch KI bedingten Stromnachfrage sowie einem starken Anstieg der Kosten und Risiken der Energieversorgung konfrontiert. Mexiko bildet dabei keine Ausnahme, und wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen einzigartig positioniert ist, um sowohl organische als auch anorganische Wachstumschancen zu nutzen", sagte Daniel Bustos, Chief Executive Officer.