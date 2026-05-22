9 0 Kommentare ESENTIA sichert sich 2 Mrd. USD Anleihe & erhält Top-Ratings für erste Unternehmensanleihe

Mit einer vielbeachteten Anleiheemission und neuer Kreditlinie stärkt ESENTIA seine Kapitalstruktur, erhöht die Liquidität und unterstreicht seine Rolle im mexikanischen Gasmarkt.

ESENTIA hat vorrangige unbesicherte 144A/Reg S-Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 2 Mrd. USD emittiert (zwei Tranchen à 1 Mrd. USD; 6,125 % bis 2033 und 6,500 % bis 2038; endfällige Tilgung).

Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender Projektverbindlichkeiten von rund 2,1 Mrd. USD bei vier operativen Tochtergesellschaften verwendet.

Parallel wurde eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität über 600 Mio. USD eingerichtet, um Liquidität und finanzielle Flexibilität zu stärken.

Die Emission war 4,5‑fach überzeichnet, was das Vertrauen des globalen Investorenkreises in ESENTIA widerspiegelt.

Die Anleihen erhielten von allen drei großen Ratingagenturen Investment‑Grade‑Ratings mit stabilem Ausblick: Moody’s Baa3; S&P und Fitch jeweils BBB‑.

ESENTIA ist Mexikos größter privater Erdgasleitungsbetreiber (Wahalajara‑Netz ≈ 2.000 km) und deckt etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs; Umsätze basieren überwiegend auf langfristigen, in USD bepreisten Take‑or‑Pay‑Verträgen.





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