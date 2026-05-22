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    ESENTIA sichert sich 2 Mrd. USD Anleihe & erhält Top-Ratings für erste Unternehmensanleihe

    Mit einer vielbeachteten Anleiheemission und neuer Kreditlinie stärkt ESENTIA seine Kapitalstruktur, erhöht die Liquidität und unterstreicht seine Rolle im mexikanischen Gasmarkt.

    ESENTIA sichert sich 2 Mrd. USD Anleihe & erhält Top-Ratings für erste Unternehmensanleihe
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • ESENTIA hat vorrangige unbesicherte 144A/Reg S-Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 2 Mrd. USD emittiert (zwei Tranchen à 1 Mrd. USD; 6,125 % bis 2033 und 6,500 % bis 2038; endfällige Tilgung).
    • Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender Projektverbindlichkeiten von rund 2,1 Mrd. USD bei vier operativen Tochtergesellschaften verwendet.
    • Parallel wurde eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität über 600 Mio. USD eingerichtet, um Liquidität und finanzielle Flexibilität zu stärken.
    • Die Emission war 4,5‑fach überzeichnet, was das Vertrauen des globalen Investorenkreises in ESENTIA widerspiegelt.
    • Die Anleihen erhielten von allen drei großen Ratingagenturen Investment‑Grade‑Ratings mit stabilem Ausblick: Moody’s Baa3; S&P und Fitch jeweils BBB‑.
    • ESENTIA ist Mexikos größter privater Erdgasleitungsbetreiber (Wahalajara‑Netz ≈ 2.000 km) und deckt etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs; Umsätze basieren überwiegend auf langfristigen, in USD bepreisten Take‑or‑Pay‑Verträgen.






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