Delivery Hero Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.05.2026

Die Delivery Hero Aktie konnte bisher um +5,46 % auf 35,16€ zulegen. Das sind +1,82 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +3,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 35,16€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Delivery Hero Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +73,71 %.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +28,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,22 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +55,99 % gewonnen.

Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,50 % 1 Monat +77,22 % 3 Monate +73,71 % 1 Jahr +37,76 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 22.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,62 Mrd.EUR € wert.

Die Anleger sind am Freitag mit Blick auf den Iran-Krieg optimistisch geblieben. Mit einem Anstieg um 1,15 Prozent auf 24.888,56 Punkte besiegelte der Dax eine sehr starke Woche, in der er sein Plus auf fast vier Prozent ausbauen konnte. Die …

EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 22.05.2026 / 17:09 CET/CEST Dissemination …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 22.05.2026 / 17:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

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Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.