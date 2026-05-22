RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns lobte Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie die mittelfristigen Ziele als ambitioniert. Die Investoren dürften allerdings zunächst Ergebnisse dieser Pläne sehen wollen./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 6,491EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 18:52 Uhr) gehandelt.





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