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    Kreise

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    Uber prüft Optionen für Komplettübernahme von Delivery Hero

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber prüft Komplettübernahme von Delivery Hero
    • Uber hält 19,5 Prozent plus 5,6 Prozent Optionen
    • Nachbörslich stiegen Delivery Hero Aktien deutlich
    Kreise - Uber prüft Optionen für Komplettübernahme von Delivery Hero
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstleister Uber prüft Kreisen zufolge Optionen für eine Komplettübernahme des Essenlieferdienstes Delivery Hero . Die Amerikaner arbeiteten mit Beratern, um Wege zu finden, die kürzlich kräftig aufgestockte Beteiligung zu erhöhen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Am Montag hatte der MDax-Konzern mitgeteilt, Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt. Einige Analysten hatten danach bereits über eine mögliche Übernahme spekuliert.

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    Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus hatte sich im Zuge des Kaufs von Just East Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren. Uber spreche nun auch andere Anteilseigner an, hieß es in den Kreisen weiter.

    Aktuell halten die Niederländer Bloomberg zufolge noch etwa 16,8 Prozent, gefolgt von Aspex Management mit 14,4 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley, die den Kreisen zufolge Uber beim schnellen Ausbau ihres Anteils mittels Derivaten geholfen hat, verfügt einer Pflichtmitteilung vom Freitag zufolge vor allem indirekt durch Finanzinstrumente über 30 Prozent. Uber und die Bank hätten keinen Kommentar abgeben wollen, hieß es in dem Bericht weiter. Delivery Hero habe sich nicht umgehend äußern wollen.

    Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Aktien von Delivery Hero in einer ersten Reaktion 5,4 Prozent. Seit dem Rekordtief im März hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt. Am Freitag gingen sie mit einem Aufschlag von zwei Prozent ins Wochenende. Uber weiteten im US-Handel ihr Minus hingegen auf zwei Prozent aus./he/gl

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 32.108 auf Ariva Indikation (22. Mai 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +29,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +76,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 10,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -21,10 %/+9,89 % bedeutet.




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