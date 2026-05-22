Die Hoffnung auf den Iran-Deal und der neue Fed-Chef!

Vor dem sehr langen Wochenende ist die Wall Street voller Hoffnung auf einen Iran-Deal - und blickt auf den Amtsantritt des neuen Fed-Chefs Warsh! Dass der pakistanische Armee-Chef nach Teheran reist, reicht der Wall Street für erneute Euphorie - man preist zum etwa 500sten Mal einen Iran-Deal ein. Aber die beiden Kern-Fragen Straße von Hormus und Uran-Anreicherung sind weiter ungelöst - aber man verläßt sich lieber auf dubiose Hoffnungs-Meldungen. Das gefällt Trump, der heute mit einer Goldenen-Zeitalter-Rede den neuen Fed-Chef eingeschworen hat. Die meisten Amerikaner aber sind nicht so optimistisch, wie das heute veröffentlichte Verbrauchvertrauen gezeigt hat, das auf ein neues Allzeittief gefallen ist..

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