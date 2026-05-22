Börsen Update USA - 22.05. - Dow Jones stark +0,94 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 50.746,45 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: Merck & Co +5,43 %, Caterpillar +3,04 %, Unitedhealth Group +1,73 %, Honeywell International +1,70 %, Apple +1,67 %

Flop-Werte: NVIDIA -1,50 %, Walmart -1,33 %, Microsoft -0,75 %, McDonald's -0,72 %, Visa (A) -0,43 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.606,18 PKT und steigt um +0,92 %.

Top-Werte: Qualcomm +12,31 %, NXP Semiconductors +5,65 %, Zscaler +5,51 %, Synopsys +5,31 %, Advanced Micro Devices +5,25 %

Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -9,89 %, Workday (A) -4,28 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,80 %, Charter Communications Registered (A) -3,40 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,29 %

Der S&P 500 steht bei 7.490,93 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +16,68 %, HP +14,49 %, Qualcomm +12,31 %, NetApp +11,59 %, Hewlett Packard Enterprise +9,89 %

Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -9,89 %, Workday (A) -4,28 %, Charter Communications Registered (A) -3,40 %, Coinbase -3,11 %, EchoStar Registered (A) -3,04 %