HYPOPORT - Aktie zeigt Schwäche - 22.05.2026

Die HYPOPORT Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,15 % auf 79,93€. Damit verliert die Aktie -2,60 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,81 %, geht es heute bei der HYPOPORT Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HYPOPORT Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,26 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -8,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,77 % verloren.

Während HYPOPORT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört HYPOPORT heute zu den auffälligeren Werten.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,07 % 1 Monat -7,38 % 3 Monate -4,26 % 1 Jahr -60,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

Stand: 22.05.2026, 20:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HYPOPORT: Diskutiert werden veränderte Short‑Positionen (ActusRay ~0,52%, WorldQuant ~0,80%, Qube offenbar ausgestiegen), ein jüngster Kursanstieg nach dem Ende der PV‑Debatte sowie vor allem fundamentale Risiken für Bewertung und Wachstum durch verschärfte PV‑Pflichten, EEG‑Anpassungen und höhere Grunderwerbsteuer, die die Bauaktivität und damit Hypoports Geschäft belasten könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HYPOPORT eingestellt.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 546,34 Mio.EUR € wert.

Technologieaktien im Aufwind, Standardwerte solide: Während DAX & Co. moderat zulegen, ziehen TecDAX und US-Indizes das Börsengeschehen deutlich nach oben.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Zillow Group Registered (A) und Co.

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,58 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Minus, mit -1,59 %. Scout24 notiert im Plus, mit +1,56 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.