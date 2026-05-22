🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Fed-Chef Warsh im Weißen Haus vereidigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kevin Warsh als neuer Fed-Chef vereidigt im Weißen Haus
    • Spannungen wegen Trumps Druck auf Zinspolitik
    • Warsh soll Fed zurück zur Preisstabilität führen
    Neuer Fed-Chef Warsh im Weißen Haus vereidigt
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Kevin Warsh ist als neuer Chef der US-Zentralbank Federal Reserve vereidigt worden. "Ich beabsichtige, dieses Amt mit Energie und Bestimmung auszufüllen", sagte er im Weißen Haus, nachdem er seinen Amtseid ablegte. Die kommenden Jahre könnten "beispiellosen Wohlstand" für US-Amerikaner bringen. "Und die Fed hat daran ihren Anteil."

    Der Amtsantritt von Warsh markiert ein neues Kapitel in der zuletzt schwer belasteten Beziehung zwischen der US-Regierung und der Fed. Trump hatte wiederholt vergeblich niedrigere Zinsen gefordert und dabei den bisherigen Fed-Chef Jerome Powell attackiert. Seine Angriffe lösten an den Finanzmärkten Sorgen um die politische Unabhängigkeit der Institution aus.

    Trump teilt gegen Vorgänger aus

    "Glücklicherweise versteht Kevin, anders als einige seiner Vorgänger, dass es gut ist, wenn die Wirtschaft boomt, und das tut sie gerade", sagte Trump. Warsh und er seien sich einig, dass der Kampf gegen die Inflation die Wirtschaft nicht abwürgen darf. "Er strebt ein positives Wirtschaftswachstum an, das ist so wichtig", sagte Trump.

    "Leider hat die Fed in den Augen vieler in den letzten Jahren ihren Kurs verloren", sagte Trump und nannte etwa Initiativen gegen Diskriminierung oder den Klimawandel. Warsh werde die Fed zurück zu ihrer eigentlichen Mission bringen, und zwar das Erreichen von Preisstabilität und Vollbeschäftigung.

    Gleichzeitig beschwor Trump die Unabhängigkeit der Institution. An Warsh gerichtet sagte er: "Schau nicht auf mich, schau auf niemanden, mach dein Ding und leiste gute Arbeit."/jcf/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Neuer Fed-Chef Warsh im Weißen Haus vereidigt Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Kevin Warsh ist als neuer Chef der US-Zentralbank Federal Reserve vereidigt worden. "Ich beabsichtige, dieses Amt mit Energie und Bestimmung auszufüllen", sagte er im Weißen Haus, nachdem er …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     