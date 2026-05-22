Sartorius Vz. Aktie schwach im Handel - 22.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -2,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,61 %, geht es heute bei der Sartorius Vz. Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Sartorius Vz. abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +12,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -4,60 % verloren.

Während Sartorius Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,67 %.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,90 % 1 Monat -2,38 % 3 Monate -1,07 % 1 Jahr +4,46 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 22.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,73 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien im Aufwind, Standardwerte solide: Während DAX & Co. moderat zulegen, ziehen TecDAX und US-Indizes das Börsengeschehen deutlich nach oben.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sartorius Vz.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,54 %. Merck notiert im Plus, mit +1,90 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,03 % Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,07 %.

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Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.