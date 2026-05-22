RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter seine Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben, schrieb Ben Bathurst in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 61,15EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

