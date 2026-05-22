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    UN-Chef verurteilt Angriff auf Wohnheim in russisch besetztem Gebiet

    Für Sie zusammengefasst
    • UN verurteilt Angriff auf Studentenwohnheim scharf
    • Putin bezeichnet Angriff als Terrorakt mit Opfern
    • Beide Seiten beklagen zivile Verluste und Schäden
    UN-Chef verurteilt Angriff auf Wohnheim in russisch besetztem Gebiet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat den Angriff auf ein Studentenwohnheim im russisch besetzten Gebiet Luhansk scharf verurteilt. "Jeden Angriff auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verurteilen wir scharf, egal wo sie geschehen", sagte ein Sprecher von Guterres in New York.

    Der UN-Generalsekretär habe immer wieder betont, dass solche Angriffe völkerrechtswidrig seien und sofort aufhören müssten. "Wir fordern alle Zuständigen auf, jegliche Handlungen, die die bereits gefährliche Situation noch eskalieren würden, zu unterlassen." Auf Bitten Russlands kam der UN-Sicherheitsrat in New York zu dem Thema zusammen.

    Putin hatte den Angriff als "Terrorakt" bezeichnet

    Kremlchef Wladimir Putin hatte den Angriff als "Terrorakt" bezeichnet. Es gebe bisher mindestens 6 Tote, 39 Verletzte und 15 Vermisste, sagte Putin in Moskau. Das Gebäude einer Berufsschule in Starobilsk war in der Nacht nach russischen Angaben von einer ukrainischen Drohne getroffen worden.

    Dagegen hatte der ukrainische Generalstab mitgeteilt, dass im Bereich der Stadt Starobilsk eines der Hauptquartiere der russischen militärischen Spezialeinheit "Rubikon" getroffen worden sei.

    Beide Kriegsparteien behaupten stets, nur militärische Ziele anzugreifen. Trotzdem kommt es auf beiden Seiten immer wieder zu Toten und Verletzten unter Zivilisten sowie zur Zerstörung ziviler Infrastruktur. Die Verluste durch die russischen Angriffe in der Ukraine sind dabei um ein Vielfaches höher./cah/DP/he






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