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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie leidet unter Verkäufen - 22.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nordex Aktie bisher Verluste von -2,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie leidet unter Verkäufen - 22.05.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Wie hat sich die Nordex-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute bei der Nordex Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,07 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -7,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +50,58 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,82 %
    1 Monat -5,59 %
    3 Monate +30,07 %
    1 Jahr +154,26 %
    Stand: 22.05.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,13 Mrd.EUR € wert.

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    EQS-Media / 22.05.2026 / 09:00 CET/CEST Hamburg, 22. Mai 2026. Die Nordex Group hat im Mai 2026 erfolgreich die Produktion in ihrer neuen Rotorblattfertigung in Menemen, Izmir (Türkei), aufgenommen und stärkt damit die kontinuierlich wachsende …

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -2,75 %
    -7,82 %
    -5,59 %
    +30,07 %
    +154,26 %
    +276,59 %
    +163,84 %
    +73,56 %
    +375,67 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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