Nordex Aktie leidet unter Verkäufen - 22.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute bei der Nordex Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,07 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -7,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +50,58 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,82 % 1 Monat -5,59 % 3 Monate +30,07 % 1 Jahr +154,26 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 22.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,13 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien im Aufwind, Standardwerte solide: Während DAX & Co. moderat zulegen, ziehen TecDAX und US-Indizes das Börsengeschehen deutlich nach oben.

Top- und Flop-Aktien am 22.05.2026 im TecDAX.

EQS-Media / 22.05.2026 / 09:00 CET/CEST Hamburg, 22. Mai 2026. Die Nordex Group hat im Mai 2026 erfolgreich die Produktion in ihrer neuen Rotorblattfertigung in Menemen, Izmir (Türkei), aufgenommen und stärkt damit die kontinuierlich wachsende …

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.