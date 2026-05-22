Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22. May 2026 / 22:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten

+--------------+---------------------------------------+ | Name | Leo International Precision Health AG | +--------------+---------------------------------------+ | Straße | Am Klopferspitz 19 | +--------------+---------------------------------------+ | Postleitzahl | 82152 | +--------------+---------------------------------------+ | Stadt | Planegg / Martinsried | +--------------+---------------------------------------+ | Land | Germany | +--------------+---------------------------------------+ -------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme

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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

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Stand zum / Datum der Wirksamkeit

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| 22.05.2026 |

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-------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

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| 600.000 |

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Ende der Mitteilung

-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------+ | Unternehmen | Leo International Precision Health AG | | | | | | Am Klopferspitz 19 | | | | | | 82152 Planegg / Martinsried | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------+ | Internet | https://www.liphag.com | +-------------+---------------------------------------+ Â°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,00 auf Frankfurt (22. Mai 2026, 21:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,65 %. Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 11,00 Mio..



