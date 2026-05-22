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    Costa Rica hat seine Bemühungen zur Investitionsförderung in Europa in den Bereichen Agrartechnologie, globale Dienstleistungen und Tourismusinfrastruktur verstärkt

    • Die Agentur für Handels- und Investitionsförderung Costa Ricas (PROCOMER) hat in Portugal und Spanien eine strategische Investitionsagenda umgesetzt, deren Schwerpunkt auf hochwertigen Wirtschaftszweigen lag.
    • Die Mission umfasste die Teilnahme am World Seed Congress 2026 sowie Termine im Rahmen der Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europe, einer der weltweit führenden Veranstaltungen für Unternehmensdienstleistungen, KI und digitale Transformation.

    SAN JOSÉ, Costa Rica, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Während Unternehmen weltweit ihre Lieferketten weiter umgestalteten und neue Standorte für ihre Expansion prüften, schloss die costa-ricanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (PROCOMER) eine strategische Investitionsförderungsmission in Portugal und Spanien ab, deren Ziel es war, Costa Rica als wettbewerbsfähige Plattform für hochwertige Aktivitäten in den Bereichen Agrartechnologie, globale Dienstleistungen und Tourismusinfrastruktur zu positionieren.

    Laura López, CEO of PROCOMER. During the Costa Rica Investment Day, organized by CEOE and PROCOMER, in collaboration with the Embassy of Costa Rica in Spain.

    Im Mittelpunkt der von Laura López Salazar, CEO von PROCOMER, geleiteten europäischen Agenda stand die Stärkung der Beziehungen zu internationalen Unternehmen und Investoren bei gleichzeitiger Diversifizierung sowohl der Branchen als auch der Herkunftsländer der nach Costa Rica fließenden ausländischen Direktinvestitionen.

    „Costa Rica wartet nicht darauf, dass sich Chancen bieten – wir gehen sie aktiv in Branchen an, die die Weltwirtschaft neu gestalten. Europa stellt eine strategische Chance dar, Investitionsquellen zu diversifizieren und weiterhin anspruchsvolle, hochwertige Unternehmen anzuziehen. Allein im Jahr 2025 stammten 29 der 55 neuen Investitionsprojekte, die Costa Rica für sich gewinnen konnte, aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten. Dies spiegelt die wachsende Bedeutung Costa Ricas als globale Plattform für Unternehmen wider, die Stabilität, Talente, Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum suchen", sagte Laura López Salazar, CEO von PROCOMER.

    Einer der wichtigsten Meilensteine der Mission war die erstmalige Teilnahme von PROCOMER am ISF World Seed Congress 2026, der weltweit führenden Veranstaltung für die Saatgutindustrie, die in Lissabon, Portugal, stattfand. An dem Kongress nahmen mehr als 1.000 Akteure aus aller Welt aus den Bereichen Agrarinnovation, Biotechnologie sowie Forschung und Entwicklung teil.

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