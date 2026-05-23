🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redwood AI kündigt Zusammenarbeit mit Resilience Biosciences Inc. zur Förderung der KI-gestützten Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe an

    Redwood AI kündigt Zusammenarbeit mit Resilience Biosciences Inc. zur Förderung der KI-gestützten Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada – 22. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Resilience Biosciences Inc. („Resilience“ oder „RBI“), einem in Vancouver ansässigen Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, eine Kooperation eingegangen ist, um die Entwicklung und Evaluierung von KI-basierten Arbeitsabläufen der computergestützten Chemie für die Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit bietet sich für Resilience die Möglichkeit, mit Hilfe der KI-Plattform von Redwood neue arzneimittelähnliche Moleküle effizienter zu erforschen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Ausarbeitung nützlicher chemischer Designs, welche die Entwicklung, Herstellung und Bewertung des geistigen Eigentums erleichtern können.

     

    Redwood ist der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit eine wichtige Anwendung künstlicher Intelligenz im Bereich der Biowissenschaften darstellt, wo computergestützte Tools wissenschaftlichen Teams dabei helfen können, größere Bereiche des chemischen Raums effizienter zu bewerten, strukturell relevante Kandidaten zu ermitteln und fundiertere Entscheidungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung zu treffen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Anwendung von Redwoods Kompetenzen in den Bereichen computergestützte Chemie, Chemoinformatik und in der Gestaltung von Synthesewegen, um Resilience bei seinen Maßnahmen zur Entdeckung und Entwicklung kleiner Moleküle zu unterstützen. Die Arbeiten sollen die Unterstützung bei der systematischen Ableitung von Derivaten, die Unterstützung von Workflows zur vorläufigen Prüfung der Patentierbarkeit und der Ausübungsfreiheit sowie die retrosynthetische Analyse potenzieller Arzneimittelkandidaten umfassen.

     

    Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Redwood und Resilience gemeinsam einen Workflow zur Syntheseassistenz evaluieren und entwickeln, der darauf abzielt, die Modifikation von Kernwirkstoffgerüsten und die Ermittlung neuer chemischer Räume zu unterstützen. Die Plattform soll dazu beitragen, die wissenschaftliche Analyse bereits in der Frühphase zu optimieren, indem sie In-silico-Tools zur Syntheseplanung mit der Begutachtung durch erfahrene Synthesechemiker kombiniert.

    Seite 1 von 4 



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Redwood AI kündigt Zusammenarbeit mit Resilience Biosciences Inc. zur Förderung der KI-gestützten Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe an Vancouver, Kanada – 22. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Resilience Biosciences Inc. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     