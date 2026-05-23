Die Frauenmannschaft von Manchester City gewinnt den WSL-Titel und Axi startet „My Roots"-Kampagne

Unter Cheftrainer Andree Jeglertz lieferte Manchester City Women eine herausragende WSL-Kampagne mit direktem, explosivem Fußball und setzte damit den Standard, den der Rest der Liga nicht erreichen konnte. Woche für Woche legten sie die Messlatte höher, und als der Titel schließlich gewonnen wurde, war niemand überrascht. Sie hatten es verdient.

SYDNEY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Frauenmannschaft von Manchester City ist Meisterin der Women's Super League und der offizielle Handelspartner Axi feiert diesen Moment gebührend.

Axi hat heute mit My Roots eine neue Kampagne zu Ehren der WSL-Champions ins Leben gerufen und eine bedeutende Spende an das City Girls Programm von City in the Community, der offiziellen Wohltätigkeitsorganisation des Manchester City Football Club, angekündigt.

Eine Kampagne rund um Frauen, die es geschafft haben

,My Roots' basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass große Leistungen durch Vorbereitung, Konsequenz und den Mut zum Wettbewerb entstehen, wenn es darauf ankommt – Werte, die Axi und Manchester City schon immer verbunden haben. Als offizieller Handelspartner des Clubs war Axi von Anfang an Teil dieser Reise.

Julie Sharova, Leiterin des globalen Marketings bei Axi, sagte:

„Manchester City Women ist WSL-Meister und sie haben sich diesen Titel redlich verdient. Dieses Team hat etwas an sich – Ihr Verhalten, die Maßstäbe, die sie sich selbst setzen, wie sie sich gegenseitig unterstützen – und das stimmt direkt mit dem überein, woran wir bei Axi glauben. ,My Roots' ist unsere Art, sie zu feiern. Und mit unserer Spende für das City Girls Programm wollen wir sicherstellen, dass die nächste Generation von Frauen im Sport, im Handel oder in anderen Bereichen die Chance hat, ihre eigenen entscheidenden Momente zu schaffen."

Unterstützung für Frauen im Sport

Das City Girls Programm steigert die Beteiligung von Frauen am Sport, baut Führungsqualitäten auf und bietet Frauen und Mädchen im Großraum Manchester Möglichkeiten an der Basis. Die Spende von Axi ist Ausdruck einer Partnerschaft, die auf mehr als nur Branding beruht. Es ist ein langfristiges Engagement für die Gemeinschaft, die Manchester City repräsentiert.

Informationen zu City in the Community: City in the Community ist die offizielle Wohltätigkeitsorganisation des Manchester City Football Club, die jungen Menschen im Großraum Manchester durch den Fußball zu einem gesünderen Leben verhilft. Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.com/CITC

Informationen zu Axi: Axi ist eine globale Online-FX- und CFD-Handelsmarke und offizieller Handelspartner von Manchester City, der Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit bedient. Axi kombiniert Handelstechnologie, Bildung und leistungsorientierte Programme zur Unterstützung von Händlern und Gemeinschaften weltweit.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com

Erfahren Sie mehr: www.axi.com

Video ansehen: https://youtu.be/bFLoEmHalAg

71,25 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5984299/AXI_logo.jpg

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Die Agios Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 28,14USD auf Nasdaq (22. Mai 2026, 23:20 Uhr) gehandelt.