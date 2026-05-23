🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Frauenmannschaft von Manchester City gewinnt den WSL-Titel und Axi startet „My Roots"-Kampagne

    SYDNEY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Frauenmannschaft von Manchester City ist Meisterin der Women's Super League und der offizielle Handelspartner Axi feiert diesen Moment gebührend.

    Logo von Axi

    Unter Cheftrainer Andree Jeglertz lieferte Manchester City Women eine herausragende WSL-Kampagne mit direktem, explosivem Fußball und setzte damit den Standard, den der Rest der Liga nicht erreichen konnte. Woche für Woche legten sie die Messlatte höher, und als der Titel schließlich gewonnen wurde, war niemand überrascht. Sie hatten es verdient.

    Axi hat heute mit My Roots eine neue Kampagne zu Ehren der WSL-Champions ins Leben gerufen und eine bedeutende Spende an das City Girls Programm von City in the Community, der offiziellen Wohltätigkeitsorganisation des Manchester City Football Club, angekündigt.

    Eine Kampagne rund um Frauen, die es geschafft haben

    ,My Roots' basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass große Leistungen durch Vorbereitung, Konsequenz und den Mut zum Wettbewerb entstehen, wenn es darauf ankommt – Werte, die Axi und Manchester City schon immer verbunden haben. Als offizieller Handelspartner des Clubs war Axi von Anfang an Teil dieser Reise.

    Julie Sharova, Leiterin des globalen Marketings bei Axi, sagte:

    „Manchester City Women ist WSL-Meister und sie haben sich diesen Titel redlich verdient. Dieses Team hat etwas an sich – Ihr Verhalten, die Maßstäbe, die sie sich selbst setzen, wie sie sich gegenseitig unterstützen – und das stimmt direkt mit dem überein, woran wir bei Axi glauben. ,My Roots' ist unsere Art, sie zu feiern. Und mit unserer Spende für das City Girls Programm wollen wir sicherstellen, dass die nächste Generation von Frauen im Sport, im Handel oder in anderen Bereichen die Chance hat, ihre eigenen entscheidenden Momente zu schaffen."

    Unterstützung für Frauen im Sport

    Das City Girls Programm steigert die Beteiligung von Frauen am Sport, baut Führungsqualitäten auf und bietet Frauen und Mädchen im Großraum Manchester Möglichkeiten an der Basis. Die Spende von Axi ist Ausdruck einer Partnerschaft, die auf mehr als nur Branding beruht. Es ist ein langfristiges Engagement für die Gemeinschaft, die Manchester City repräsentiert.

    Informationen zu City in the Community: City in the Community ist die offizielle Wohltätigkeitsorganisation des Manchester City Football Club, die jungen Menschen im Großraum Manchester durch den Fußball zu einem gesünderen Leben verhilft. Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.com/CITC   

    Informationen zu Axi: Axi ist eine globale Online-FX- und CFD-Handelsmarke und offizieller Handelspartner von Manchester City, der Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit bedient. Axi kombiniert Handelstechnologie, Bildung und leistungsorientierte Programme zur Unterstützung von Händlern und Gemeinschaften weltweit.

    Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com  

    Erfahren Sie mehr: www.axi.com 

    Video ansehen: https://youtu.be/bFLoEmHalAg 

    71,25 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5984299/AXI_logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-frauenmannschaft-von-manchester-city-gewinnt-den-wsl-titel-und-axi-startet-my-roots-kampagne-302780549.html

    Die Agios Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 28,14USD auf Nasdaq (22. Mai 2026, 23:20 Uhr) gehandelt.





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die Frauenmannschaft von Manchester City gewinnt den WSL-Titel und Axi startet „My Roots"-Kampagne SYDNEY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ - Die Frauenmannschaft von Manchester City ist Meisterin der Women's Super League und der offizielle Handelspartner Axi feiert diesen Moment gebührend. Unter Cheftrainer Andree Jeglertz lieferte Manchester City …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     