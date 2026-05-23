Frühjahrskonferenz: Unsere spannendsten Aktienideen aus Frankfurt im Überblick

In der neuen Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang ausführlich über ihre Eindrücke von der Frühjahrskonferenz des Equity Forums in Frankfurt. Die Konferenz fiel dieses Jahr kleiner aus als in den Vorjahren, lieferte aber dennoch zahlreiche spannende Gespräche und wichtige Einblicke in die aktuelle Stimmung bei deutschen Small-Caps.

Dabei zeigt sich ein differenzierteres Bild: Während einige Unternehmen operativ weiterhin solide unterwegs sind, nehmen Vorsicht und Unsicherheit spürbar zu. Themen wie Konjunktur, Konsumzurückhaltung, geopolitische Risiken, Lieferketten und KI beschäftigen inzwischen nahezu alle Managementteams.

Besprochen werden unter anderem:

• Westwing – Konsumrisiken, Margen und Rocket Internet

• adesso – Preisdruck im IT-Service-Markt und Auslastung

• Nynomic – Datacenter-, Halbleiter- und LayTec-Fantasie

• IBU-tec advanced materials – PowerCo-Deal und Batterieperspektiven

• 2G Energy – Data Center, Wachstum und neue Dimensionen

• Vossloh – Infrastruktur, Bahnprojekte und Digitalisierung

• Cantourage – Wachstum, UK-Geschäft und Minderheiten

• audius – Minderheitenanteile und Ergebnisqualität

• Mister Spex – Cashbestand, Leasingverpflichtungen und Turnaround

• JDC – schwächeres organisches Wachstum und Konsumumfeld

• Deutsche Rohstoff – Ölpreise, Förderprofile und neue Quellen

• Baader Bank – Tradingboom, Volatilität und Altersvorsorgedepot

Außerdem sprechen die beiden über Bilanzqualität, Cashflow, Minderheitenanteile und die Bedeutung sauberer Unternehmensanalysen im aktuellen Marktumfeld. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Ausblick auf Folge 70: erstmals nicht digital, sondern gemeinsam vor Ort – und mit Gast.

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

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