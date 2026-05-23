82 Tote nach Minenunglück in Nordchina
Für Sie zusammengefasst
- Gasexplosion in Kohlemine in Shanxi tötet mindestens 82
- Staatsmedien berichten von Unglück in Qinyuan
- Genauer Unfallhergang und Ursache weiter unklar
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
QINYUAN (dpa-AFX) - Nach einer Gasexplosion in einer chinesischen Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind laut chinesischen Staatsmedien mindestens 82 Menschen gestorben. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar./fkr/DP/zb
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