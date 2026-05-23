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    Chartanalyse

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    Ferrari-Aktie: Nach Rekordfahrt im Sinkflug – Korrektur noch nicht vorbei

    Ferrari ist an der Börse unsanft aus der Pole-Position gefallen: Nach einer dreijährigen Rally bis auf knapp 500 Dollar dominiert nun die Korrektur. Der Kurs notiert nahe dem Dreijahrestief, der Abstand zur 200-Tage-Linie signalisiert einen klar intakten Abwärtstrend.

    Chartanalyse - Ferrari-Aktie: Nach Rekordfahrt im Sinkflug – Korrektur noch nicht vorbei
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom steilen Aufwärtstrend in eine ausgeprägte Korrektur

    Die Ferrari-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Rally hinter sich, die im Februar 2025 in einem Hoch bei 488,00 US-Dollar gipfelte. Ausgangspunkt der vorliegenden Daten ist ein Niveau um 270 US-Dollar im Mai 2023, von dem aus der Kurs zunächst relativ stetig nach oben lief. Besonders dynamisch zeigte sich die Aufwärtsbewegung ab Ende 2023 und im Jahr 2024, als die Notierung mehrfach die Zone um 400 bis 440 US-Dollar testete. Nach dem Rekordhoch im Februar 2025 setzte jedoch eine deutliche Korrektur ein. Seit Herbst 2025 dominieren fallende Kurse, die den Wert Schritt für Schritt wieder in Richtung der Ausgangsregion zurückgeführt haben. Damit hat sich das zuvor klar bullische Bild in einen mittelfristigen Abwärtstrend verwandelt, der aktuell das Chartgeschehen prägt.

    Aktuelle Lage: Kurs deutlich von den Höchstständen entfernt

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 300,70 US-Dollar (21.05.2026). Damit notiert die Ferrari-Aktie klar unter ihrem Dreijahreshoch von 488,00 US-Dollar und nur noch relativ nahe am Dreijahrestief von 269,60 US-Dollar aus dem Mai 2023. Bezogen auf die gesamte Handelsspanne der letzten drei Jahre von 218,40 US-Dollar liegt der aktuelle Kurs nur rund 14 Prozent über dem Tiefbereich. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit im unteren Drittel ihres Dreijahreskorridors – ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Korrekturphase nach dem Rekordhoch noch nicht vollständig abgeschlossen ist und die Bären weiterhin spürbaren Einfluss auf den Kursverlauf haben.

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    200-Tage-Linie: Bärischer Abstand signalisiert intakten Abwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie lässt sich aus den vorliegenden Kursen nur näherungsweise ableiten. Nach der langen Phase mit Kursen überwiegend zwischen 380 und 440 US-Dollar in 2024 und dem anschließenden Rückgang in den Bereich 300 bis 330 US-Dollar seit Herbst 2025 ergibt sich ein geglättetes Durchschnittsniveau um etwa 340 US-Dollar. Damit handelt die Ferrari-Aktie aktuell rund 11 bis 12 Prozent unter ihrer geschätzten 200-Tage-Linie. Ein derartiger Abstand unterhalb des langfristigen Durchschnitts ist typisch für einen etablierten Abwärtstrend und unterstreicht, dass die Käuferseite bislang nicht in der Lage war, eine nachhaltige Trendwende einzuleiten. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht zurückerobert, bleibt das technische Bild klar angeschlagen.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

    Auf der Unterseite sticht vor allem der Bereich um 270 bis 280 US-Dollar hervor. Hier liegen nicht nur die Tiefstände aus dem Frühjahr 2026, sondern auch das Dreijahrestief bei 269,60 US-Dollar. Diese Zone bildet eine zentrale Unterstützung: Ein Bruch nach unten würde das Chartbild weiter eintrüben. Darüber hat sich im Bereich 290 bis 300 US-Dollar ein weiterer, kurzfristiger Support herausgebildet, an dem der Kurs zuletzt mehrfach gedreht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 320 und 330 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, der durch mehrere Hochpunkte im Februar und März 2026 definiert wird. Gelingt dort ein Ausbruch, rücken die nächsten Hürden im Bereich 350 bis 365 US-Dollar in den Fokus, gefolgt von der breit angelegten Widerstandszone um 400 bis 420 US-Dollar, die 2024 und 2025 häufig angelaufen wurde. Übergeordnet bleibt das Rekordhoch bei 488,00 US-Dollar der maßgebliche Widerstand, der derzeit jedoch weit entfernt ist.

    Ferrari

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 315,05, was eine Steigerung von +4,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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