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    Israels Armee meldet Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel zerstört Hisbollahstellungen und Anlage in Bekaa
    • Angriffe auf Tyros und Drohnenabfang von Waffen
    • Waffenruhe seit April 2026 bei anhaltenden Angriffen
    Israels Armee meldet Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen und zerstört. Wie das Militär auf der Plattform X mitteilte, wurde dabei eine unterirdische Anlage der Hisbollah im Gebiet der Bekaa-Ebene getroffen. Diese sei zur Herstellung von Waffen genutzt worden, die gegen israelische Zivilisten und Soldaten eingesetzt werden sollten.

    Zudem griff die Armee Standorte der Hisbollah in der südlibanesischen Küstenstadt Tyros an, die rund 20 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel liegt. Hisbollah-Kämpfer hätten von dort aus Angriffe gegen Soldaten geplant und ausgeführt, hieß es.

    Wie die Armee weiter mitteilte, wurde am Freitag ein Versuch vereitelt, mit Hilfe einer Drohne acht Pistolen und Magazine nach Israel zu schmuggeln. Die Drohne sei abgefangen worden.

    Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

    Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April 2026 eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch nicht eingestellt. Israel verbleibt auch mit Truppen im Südlibanon. Die Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab.

    Die Armee agiere in Übereinstimmung mit den Vorgaben der politischen Führung, hieß es weiter./da/DP/zb






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