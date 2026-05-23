Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Shizuoka Financial Group bietet umfassende Finanzdienstleistungen in Japan an, mit einem Fokus auf die Region Shizuoka. Sie konkurriert mit anderen regionalen Banken und hebt sich durch ihr starkes lokales Netzwerk ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Shizuoka Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Shizuoka Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,90 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,49 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Shizuoka Financial Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +131,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Shizuoka Financial Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,36 %.

Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet Shizuoka Financial Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,90 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Shizuoka Financial Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,49.

Shizuoka Financial Group weißt eine Marktkapitalisierung von 9,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.