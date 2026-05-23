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    Einkommen mit Aktien

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Einkommen mit Aktien - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: adobe.stock.com

    Shizuoka Financial Group bietet umfassende Finanzdienstleistungen in Japan an, mit einem Fokus auf die Region Shizuoka. Sie konkurriert mit anderen regionalen Banken und hebt sich durch ihr starkes lokales Netzwerk ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Shizuoka Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Shizuoka Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,90 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,49 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Shizuoka Financial Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +131,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Shizuoka Financial Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,36 %.
    Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet Shizuoka Financial Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,90 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Shizuoka Financial Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,49.
    Shizuoka Financial Group weißt eine Marktkapitalisierung von 9,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Shizuoka Financial Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Shizuoka Financial Group Aktie. Mit einer Performance von -1,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,36 %, eine Investition von etwa 89.286 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 98,00 +22,50 % +3,36 %
    2026 80,00 +33,33 % +3,35 %
    2025 60,00 +53,85 % +4,05 %
    2024 39,00 0,00 % +2,84 %

    Warum Shizuoka Financial Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,36 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +25,90 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 15,49
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Shizuoka Financial Group

    -1,22 %
    +0,62 %
    +10,96 %
    -5,81 %
    +62,00 %
    +118,92 %
    ISIN:JP3351500008WKN:A3DT3P
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    Shizuoka Financial Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,62 %
    1 Monat +10,96 %
    3 Monate -5,81 %
    1 Jahr +62,00 %

    Informationen zur Shizuoka Financial Group Aktie

    Es gibt 580 Mio. Shizuoka Financial Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,40 Mrd. € wert.

    Shizuoka Financial Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Shizuoka Financial Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shizuoka Financial Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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