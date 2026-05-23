Goldpreis steuert auf Entscheidung zu: Bringt der Sommer die Goldrallye zurück?

Eine nachhaltige Entspannung im Nahen und Mittleren Osten lässt weiterhin auf sich warten. Die Straße von Hormus ist nur sehr eingeschränkt passierbar. Die Gemengelage hält die Ölpreise hoch. Anleiherenditen erklommen zuletzt beeindruckende und für den Goldpreis belastende Hochs. So kratzten die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen unter der Woche am Bereich von 4,7 Prozent. Die zweite Hälfte der abgelaufenen Handelswoche war von einem Rücksetzer geprägt. Die Renditen sanken wieder unter die 4,6 Prozent. Noch hat sich der Rücksetzer nicht gravierend auf den Goldpreis ausgewirkt. Offenkundig ist man am Goldmarkt noch vorsichtig bei der Bewertung der Entwicklungen am Anleihemarkt. Eine voranschreitende Top-Bildung bei den Renditen könnte jedoch den Stimmungsumschwung bei Gold und Silber forcieren. Besonders spannend ist jedoch die Situation bei Platin. Platin hat gegenüber Gold und Silber immenses Nachholpotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der US-Dollar verzeichnete zuletzt eine kräftige Erholung. Der wichtige US-Dollar-Index legte innerhalb weniger Tage von 97 Punkten auf 99 Punkte zu. Zuletzt verlor die Erholung jedoch an Dynamik. Womöglich gerade noch rechtzeitig, näherte sich der US-Dollar-Index doch der unter charttechnischen Aspekten eminent wichtigen Marke von 100 Punkten. Sollte der Index seinen Wendepunkt erreicht haben und nun nach unten kippen, wäre das sicherlich nicht das schlechteste Szenario für Gold, Silber und die anderen Edelmetalle.

Strukturelle Preistreiber für Gold unter der Lupe – Zentralbanken und Gold-ETFs

Die Käufe der Zentralbanken sowie die Nachfrage aus dem Investmentbereich (vor allem physisch besicherte Gold-ETFs) waren die beiden maßgeblichen Preistreiber für Gold. Wie bereits an dieser Stelle thematisiert, gab das World Gold Council die Nettokäufe der Zentralbanken im 1. Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mit +3 Prozent oder 244 Tonnen an. Zentralbanken stehen unverändert auf der Käuferseite

Die Situation bei den physisch besicherten Gold-ETFs ist ein wenig diffiziler. Schauen wir uns stellvertretend die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares an. Der SPDR Gold Shares ist der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF und damit ein guter Indikator, um die Stimmung am Goldmarkt zu erfassen. Die Monate März und April waren von einem deutlichen Bestandsabbau geprägt. Im Mai sind hingegen Anzeichen eine Bodenbildung deutlich zu erkennen. Demnach befindet sich Gold auch unter diesem Aspekt an einem potenziellen Wendepunkt.

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Saisonalität des Goldpreises

Die Saisonalität für sich genommen ist sicherlich nicht allzu belastbar für eine Goldpreisprognose, doch im Kontext bietet sich ein spannendes Bild. Wieder einmal spielt ein potenzieller Wendepunkt eine wichtige Rolle. Das erste Halbjahr ist unter saisonalen Aspekten im Allgemeinen eher schwächer. Deutliche Goldpreisrücksetzer prägen oftmals die ersten Monate eines Jahres. Mit dem zweiten Halbjahr kommt dann nicht selten die Wende. Gold tritt in eine unter saisonalen Aspekten starke bzw. stärkere Phase ein. Dieser Umbruch war in Ansätzen auch im Jahr 2025 zu beobachten. Von April bis August 2025 konsolidierte der Goldpreis und bewegte sich dabei seitwärts. Danach kam Schwung in die Goldpreisentwicklung. Das Ganze gipfelte schließlich im markanten Hoch im Januar 2026.

Fazit - Bringt der Sommer die Goldrallye zurück?

Die Chancen, dass der Sommer die Goldrallye zurückbringt, stehen so schlecht nicht. In wichtigen hier thematisierten Aspekten kündigen sich Trendwenden an. Manifestieren sich diese, könnte es für Gold wieder deutlich nach oben gehen. Zudem ist die in der letzten Gold-Kommentierung thematisierte gigantische bullische Flaggenformation noch immer intakt. Solange der Goldpreis oberhalb von 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar notiert, ist das übergeordnet bullische Szenario zu präferieren.

Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 und andere Aktienindizes sind nicht so stabil, wie sie augenscheinlich wirken. Hier könnte die Stimmung kurzfristig kippen und das Momentum wieder zurück in den Goldmarkt bringen. Noch bieten sich gerade im Goldminensegment für antizyklisch agierende und meinungsstarke Anleger und Investoren Gelegenheiten. So verzeichneten die Aktien von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold uvm. zuletzt deutliche Kursverluste. Mitunter haben die Aktien bereits interessante Kursniveaus erreicht. Ein Blick könnte sich daher lohnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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