Dividendenkracher mit +17,94 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Lloyds Banking Group ist eine führende britische Universalbank mit Fokus auf Privat- und Firmenkunden. Hauptprodukte: Konten, Kredite, Hypotheken, Versicherungen, Vermögensverwaltung (u.a. Marken Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland). Starke Marktstellung im UK-Retailbanking. Wichtige Konkurrenten: HSBC, Barclays, NatWest, Santander UK. USP: starke Markenpräsenz, große Kundenbasis, Fokus auf UK-Kerngeschäft.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Lloyds Banking Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Lloyds Banking Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,76 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Lloyds Banking Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +104,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Lloyds Banking Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,76 %.

Mit +4,76 % Dividendenrendite bietet Lloyds Banking Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Lloyds Banking Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,76 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,03.

Lloyds Banking Group weißt eine Marktkapitalisierung von 67,75 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,76 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.