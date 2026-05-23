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    Einkommen mit Aktien

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    Dividendenkracher mit +17,94 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Eine Rendite von +4,76 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Einkommen mit Aktien - Dividendenkracher mit +17,94 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    Lloyds Banking Group ist eine führende britische Universalbank mit Fokus auf Privat- und Firmenkunden. Hauptprodukte: Konten, Kredite, Hypotheken, Versicherungen, Vermögensverwaltung (u.a. Marken Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland). Starke Marktstellung im UK-Retailbanking. Wichtige Konkurrenten: HSBC, Barclays, NatWest, Santander UK. USP: starke Markenpräsenz, große Kundenbasis, Fokus auf UK-Kerngeschäft.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Lloyds Banking Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Lloyds Banking Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,76 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Lloyds Banking Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +104,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Lloyds Banking Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,76 %.
    Mit +4,76 % Dividendenrendite bietet Lloyds Banking Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Lloyds Banking Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,76 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,03.
    Lloyds Banking Group weißt eine Marktkapitalisierung von 67,75 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,76 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Lloyds Banking Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lloyds Banking Group Aktie. Mit einer Performance von +0,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,76 %, eine Investition von etwa 252.101 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,048600 +45,95 % +4,76 %
    2025 0,033300 +14,83 % +4,83 %
    2024 0,029000 +15,08 % +5,24 %
    2023 0,0252 +18,31 % +5,34 %
    2022 0,021300 0,00 % +4,69 %

    Warum Lloyds Banking Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,76 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +17,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,03
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Lloyds Banking Group

    +0,04 %
    +3,66 %
    -0,13 %
    -4,05 %
    +23,51 %
    +115,00 %
    +104,69 %
    +22,47 %
    -68,39 %
    ISIN:GB0008706128WKN:871784
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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