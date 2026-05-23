Einkommen mit Aktien
Dividendenkracher mit +17,94 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Eine Rendite von +4,76 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Lloyds Banking Group ist eine führende britische Universalbank mit Fokus auf Privat- und Firmenkunden. Hauptprodukte: Konten, Kredite, Hypotheken, Versicherungen, Vermögensverwaltung (u.a. Marken Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland). Starke Marktstellung im UK-Retailbanking. Wichtige Konkurrenten: HSBC, Barclays, NatWest, Santander UK. USP: starke Markenpräsenz, große Kundenbasis, Fokus auf UK-Kerngeschäft.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Lloyds Banking Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Lloyds Banking Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,76 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+17,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,03 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Lloyds Banking Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +104,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Lloyds Banking Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,76 %.
Mit +4,76 % Dividendenrendite bietet Lloyds Banking Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Lloyds Banking Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,76 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,03.
Lloyds Banking Group weißt eine Marktkapitalisierung von 67,75 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,76 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Lloyds Banking Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.05.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lloyds Banking Group Aktie. Mit einer Performance von +0,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,76 %, eine Investition von etwa 252.101€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,048600
|+45,95 %
|+4,76 %
|2025
|0,033300
|+14,83 %
|+4,83 %
|2024
|0,029000
|+15,08 %
|+5,24 %
|2023
|0,0252
|+18,31 %
|+5,34 %
|2022
|0,021300
|0,00 %
|+4,69 %
Warum Lloyds Banking Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,76 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +17,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,03
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen