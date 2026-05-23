Wochenrückblick 21/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren LandBridge, Rheinmetall, Rocket Lab, Pfisterer, Comfort Systems - Space rock(e)t weiter, KI stottert Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



